Genova. Una discussione tra vicini degenerata rapidamente in violenza, con uno dei due contendenti che ha estratto un coltello e si è scagliato sull’altro ferendolo fortunatamente solo di striscio.

È successo martedì pomeriggio in via Pierino Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, e per riportare la situazione alla calma i poliziotti intervenuti hanno dovuto estrarre il taser.

A chiamare il 112 è stato l’uomo ferito, che ha raccontato di essere stato appunto colpito in strada con un coltello dal vicino durante una lite. L’aggressore non si era però poi allontanato, ma aveva continuato a minacciarlo dalla finestra della sua abitazione.

Gli operatori delle volanti dell’Upgsp sono quindi intervenuti, ma al loro arrivo l’uomo si è dimostrato ancora molto agitato. Durante il controllo ha iniziato a insultare contro gli agenti, minacciandoli, dimenandosi e scalciando, afferrandone uno per il collo. A quel punto i colleghi hanno estratto il taser, e il quarantenne si è calmato.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e portato in questura. In mattinata è stato sottoposto a direttissima. Il ferito è stato invece accompagnato in ospedale in codice verde per medicare il taglio.