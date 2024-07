Risolto l’incidente sulla A10 che ha provocato una coda di 6 km tra Pra’ e Aeroporto

Genova. Un incidente che ha coinvolto tre autovetture ha provocato una lunga coda sino a 6 km sull’autostrada A10 tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto attorno alle 8 di questa mattina.

Secondo quanto riportato dalla polizia stradale, l’incidente, per fortuna senza feriti, era all’altezza del km 10,7 e attorno alle 8.30 è stato risolto con le auto sistemate fuori dalla carreggiata.

Il traffico dovrebbe dunque presto tornare nella normalità.

Sul fronte delle strade cittadine, dopo il caos di ieri a causa della chiusura dei varchi per rimozione di ordigni bellici, ancora rallentamenti su lungomare Canepa in direzione centro e sulla strada Guido Rossa in direzione Levante. Qui la situazione è tornata alla normalità attorno alle 10.15.