Genova. Il Coc, Centro Operativo Comunale, si è riunito oggi pomeriggio negli uffici tecnici del Matitone per predisporre il piano di attenzione a seguito della proclamazione da parte di Regione Liguria dello stato di grave rischio incendi per i boschi della Liguria che scatterà dalla mezzanotte di sabato 27 luglio.

Per tutta la durata dello stato di grave rischio incendi boschivi è vietato, su tutto il territorio regionale l’abbruciamento di residui agricoli e forestali. “In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio”.

Regione Liguria comunicherà la cessazione dello stato di grave pericolosità non appena le condizioni meteo lo consentiranno.