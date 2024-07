Rimossa la barca a vela arenata tra i bagnanti sulla spiaggia di Lavagna

Lavagna. Ci sono voluti i pompieri per rimuovere dalla battigia della spiaggia di Lavagna la barca a vela che si è arenata, davanti agli occhi di una folla di bagnanti, nella giornata di sabato 13 luglio.

La barca, lunga circa 10 metri, è finita verso la spiaggia a causa di un guasto al motore e al fatto che il vento di scirocco l’ha inevitabilmente spinta verso terra. Lo skipper è rimasto a bordo fino all’ultimo per tentare di manovrarla ma non ha potuto fare nulla.

Sulla spiaggia di lungomare Labonia è stato “l’evento dell’estate”, almeno fino ad adesso. Oltre alla barca arenata presto si sono susseguiti i mezzi dei socorsi.

La barca (un natante a vela di circa 10 metri), ormai senza governo a causa di un guasto al motore e dell’impossibilità di manovrare le vele per via del vento, è stata spinta a riva dallo scirocco.

Sul posto anche un’ambulanza inviata dal 118. Lo skipper, però, era in buone condizioni. Tra ieri e oggi i vigili del fuoco, con la capitaneria, sono riusciti a rimuovere il natante e hanno lavorato per contenere lo sversamento di combustibile e altro materiale in mare.

Ora la barca è stata ormeggiata sulla diga foranea del porticciolo di Lavagna.