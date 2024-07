Rigassificatore, sulle spiagge savonesi in scena la nuova catena umana per dire No al progetto

Savona. E’ iniziata come da programma nel pomeriggio di oggi, alle 16.45, sulle spiagge del litorale da Varazze a Finale Ligure, la nuova catena umana contro il rigassificatore.

La manifestazione è stata organizzata dal comitato civico #quellidellaCATENA #qdC, in collaborazione con il coordinamento “No al Rigassificatore” e il gruppo Facebook “Fermiamo il Mostro del Gas davanti a Savona!” con il patrocinio del Comune di Savona. I promotori hanno ancora una volta chiamato a raccolta “i cittadini della provincia savonese e no che abbiano a cuore l’integrità del proprio territorio, del proprio mare e del proprio entroterra”.

Qualche minuto prima delle ore 16.45, richiamati dai mezzi che localmente saranno disponibili e ritenuti più opportuni (megafoni, fischietti, impianto audio dei bagni privati), i partecipanti si sono portati in riva al mare e prendendosi per mano, hanno iniziato a formare la catena umana, prevista per una durata minima è di 15 minuti, al fine di comporre la catena stessa su tutto il litorale savonese interessato dalla protesta sul progetto energetico.

I manifestanti hanno intonato cori e sventolato striscioni a favore della difesa del mare e del territorio, senza connotazioni politiche. Tuttavia, alla manifestazione odierna non sono certo mancati esponenti dei vari partiti.

E poi in programma il tuffo in mare a conclusione dell’evento, simboleggiando “chi vuole vivere il mare pulito e tenere lontano impianti industriali pericolosi e inquinanti”.