Autostrade, primo via libera alla riforma delle concessioni: una parte dei pedaggi andrà allo Stato

Genova. Una parte dei pedaggi andrà allo Stato anziché nelle casse dei grandi concessionari nazionali o internazionali. È quanto prevede la riforma delle concessioni autostradali contenuta nel ddl Concorrenza che ieri ha ricevuto il via libera in consiglio dei ministri. L’obiettivo – ha spiegato il vicepremier e Ministro Matteo Salvini – è realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo le tariffe.

Il modello proposto per la riforma delle concessioni autostradali prevede, per le concessioni che scadranno a partire dal 2025, un sistema di regolazione fondato sull’applicazione di un nuovo modello tariffario, già sperimentato in quattro concessioni, che prevede di distinguere la tariffa in tre componenti, di cui le prime tre sono di competenza del concessionario e la terza (componente tariffaria per oneri integrativi) di competenza dell’ente concedente, il cosiddetto extragettito. Per le concessioni in essere restano le regole esistenti con scadenze tassative per la revisione del Piano economico finanziario.

I proventi derivanti dal cosiddetto extragettito saranno utilizzati per realizzare gli investimenti autostradali, compresa la messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione, senza incrementare i pedaggi. Il nuovo modello prevede inoltre che le future concessioni non supereranno di regola i 15 anni.

Per le concessioni in essere, si mantengono le regole esistenti e si prevedono scadenze tassative per la revisione del Pef (piano economico finanziario). Nei prossimi mesi dovrà essere valutata la congruità dei maggiori costi per investimenti presentati dai concessionari e a tal fine si sta valutando l’istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale.