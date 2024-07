Genova. Nuovo ricovero in ospedale oggi, venerdì 5 luglio, per il sindaco di Genova Marco Bucci, a distanza di poche settimane da quello precedente.

Marco Bucci, 65 anni, si trova da questa mattina nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Galliera per un ricovero legato ad alcuni esami e accertamenti.

In questi giorni il primo cittadino non aveva impegni istituzionali in programma, altro elemento che conferma come il ricovero di oggi non sia stato un’urgenza imprevista ma fosse stato programmato.

E infatti nel pomeriggio è arrivata una nota ufficiale del Comune con cui si spiega che Bucci “è stato ricoverato per eseguire coronarografia programmata”. La nota fornisce un ulteriore dettaglio: “È stato posizionato uno stent e il sindaco domani verrà dimesso”.

Il ricovero in Cardiologia non è quindi legato direttamente all’intervento a cui era stato sottoposto il mese scorso, sempre al Galliera, dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

Marco Bucci, se tutto andrà come programmato, dovrebbe essere dimesso nel fine settimana. La sua agenda lo vede impegnato lunedì sera nella presentazione ufficiale dell’arena sportiva del Palasport.

Nel caso del precedente ricovero Bucci era rientrato a casa dopo cinque giorni trascorsi al Galliera. In quell’occasione, appena dimesso, si era recato alle urne, nella scuola vicino casa nel quartiere di Carignano. Due giorni dopo aveva partecipato al tesissimo consiglio comunale sulla diga. Questa settimana il consiglio comunale di Genova, per la cronaca, è invece stato programmato al giovedì.

“Si ringrazia il dottor Paolo Cremonesi direttore del dipartimento di emergenza e accettazione, il dottor Andrea Rolandi, direttore di Cardiologia e tutto il personale sanitario che ha collaborato all’intervento e assistito il sindaco”, si legge ancora nella nota del Comune di Genova.

Al sindaco di Genova Marco Bucci gli auguri “di pronta guarigione” del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a nome di tutta la giunta regionale “così da poter tornare il prima possibile al lavoro per la sua amata Genova, con la solita grinta che lo contraddistingue. Siamo certi che, grazie alla sua forza e alle cure dell’equipe medica del Galliera, questo accadrà molto presto”.