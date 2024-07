Genova. Una cittadina bosniaca di 52 anni, ricercata a livello europeo per una serie di reati che vanno dal traffico di esseri umani alla rapina a mano armata, è stata rintracciata e arrestata in un b&b del centro storico di Genova, dove era arrivata da qualche giorno.

I reati risalgono tutti al 2021 e sono stati commessi in Olanda. La donna ha fornito il nominativo al titolare del b&b, e una volta comunicato alla prefettura come da prassi è scattato l’alert.

Su di lei pendeva infatti un mandato di arresto europeo per reati inerenti, come detto, il traffico di esseri umani, contro la persona, contro l’ordine e la sicurezza pubblica, contro la fiducia pubblica e per rapina.

I carabinieri l’hanno raggiunta all’interno del b&b, hanno dato esecuzione al mandato di arresto e l’hanno trasferita nel carcere di Pontedecimo.