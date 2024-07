Riaperta la Via dell’Amore: la festa con bambini, residenti dei borghi e fuochi d’artificio

Riomaggiore. Sono stati i bambini delle due Comunità di Riomaggiore e Manarola ad inaugurare ufficialmente ieri la Via dell’Amore, completamente rinnovata e pronta per essere restituita a cittadini e turisti.

Lo spettacolare sentiero che collega i due borghi, incastonato nella roccia della falesia a picco sul mare nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, patrimonio dell’Umanità, è stato oggetto di imponenti lavori di recupero e messa in sicurezza, realizzati dalla struttura commissariale di Regione Liguria e conclusi il 19 luglio scorso.

Al taglio del nastro hanno preso parte i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e liguri, in particolare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il commissario dell’opera contro il dissesto idrogeologico Giacomo Raul Giampedrone, il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore al Turismo Augusto Sartori, il presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre Donatella Bianchi e la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.

La giornata si è conclusa vista mare, con uno spettacolo pirotecnico sulle note delle più famose canzoni del cantautorato ligure. Dopo il taglio del nastro, i primi a poter accedere alla storica Via sono stati i residenti dei borghi di Riomaggiore e Manarola, che nel corso dell’evento “Paesi in Festa” hanno potuto ammirare il paesaggio percorrendo da un capo all’altro il tratto messo in sicurezza, accompagnati da musica in diffusione. “Paesi in Festa” ha inoltre animato la serata in piazza Del Vignaiolo a Riomaggiore e in piazza Capellini a Manarola con distribuzione di focaccia e presentazione dei vini dei produttori locali, simbolo di valorizzazione territoriale.

La riapertura è stata anche occasione per presentare “Il futuro ha un cuore antico”, la mostra allestita lungo la Via dell’Amore. Composta da diversi pannelli con testi in italiano e inglese, l’esposizione documenta gli interventi di messa in sicurezza e riflette sulla storia, il restauro e il futuro del sentiero, valorizzando l’identità e la tenacia delle comunità locali.

A conclusione della giornata il pubblico e le istituzioni presenti hanno assistito a un suggestivo spettacolo piro-musicale nel tratto di mare di fronte alla costa. I fuochi d’artificio, sincronizzati con brani di famosi cantautori liguri e culminanti in un finale dedicato al tricolore italiano, hanno rappresentato la ritrovata unione tra il mare e i due borghi collegati dalla Via dell’Amore.