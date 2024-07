Retegui è già a Moena: l’attaccante del Genoa è tornato in anticipo

Genova. “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”, per Mateo Retegui deve essere proprio così, visto che è rientrato in anticipo dalle vacanze per unirsi ai compagni in ritiro a Moena, in val di Fassa.

L’attaccante del Genoa aveva un surplus di riposo dopo aver disputato gli ultimi campionati europei con la maglia della nazionale italiana ed era previsto in arrivo a fine mese direttamente a Genova. Invece stamattina la foto social del Grifone non lascia spazio a dubbi. L’italo-argentino si è già messo a disposizione di mister Gilardino.

Una dimostrazione di grande serietà e voglia di fare, ma del resto Retegui non si è mai risparmiato sul piano dell’impegno nonostante l’anno scorso non abbia fatto preparazione arrivando direttamente dal campionato argentino. Un aspetto da non sottovalutare nel giudicare la performance complessiva dell’attaccante al di là dell’infortunio.

Già in alcune storie Instagram, Retegui aveva diffuso video in cui era alle prese col tapis-roulant durante le vacanze a Las Vegas. Da oggi torna a fare sul serio.