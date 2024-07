Regolamento per l’arte di strada, i buskers pronti a manifestare sotto Tursi

Genova. L’approvazione del nuovo regolamento per l’arte di strada arriva (forse) al capitolo finale, con il passaggio in Consiglio comunale previsto per il prossimo martedì. Una approvazione che appare scontata, vista la compattezza della maggioranza, ma che potrebbe portare a delle nuove sorprese, visto che la commissione fiume della scorsa settimana si è chiusa con la promessa della giunta di apportare qualche ulteriore modifica attraverso nuovi emendamenti.

Ma mentre la battaglia politica si scatenerà nuovamente con ogni probabilità in Sala Rossa, fuori da palazzo Tursi andrà in scena una nuova protesta dei bukers, gli artisti di strada che in queste settimane hanno di fatto contestato la nuova regolamentazione considerata “restrittiva”.

Il presidio si svolgerà in via Garibaldi e sui social l’invito si sta allargando a tutti i simpatizzanti: l’appuntamento è previsto dalle ore 13. “In queste mesi abbiamo raccolto oltre 3 mila firme – spiegano gli artisti di strada – che sono state completamente ignorate, come noi siamo stati ignorati per la stesura di questo regolamento. Ci faremo sentire”.