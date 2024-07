Regolamento arte di strada, il presidente nazionale dell’associazione: “App devastante, a Milano ha fallito”

Genova. “L’impatto a Milano è stato devastante, creando più problemi che soluzioni. Problemi che sussistono ancora oggi. Invece che allargare l’accessibilità degli artisti ha ristretto la possibilità di fare questo lavoro”

Questo il giudizio sintetico ma netto di Giuseppe Boron, il presidente della FNAS – Federazione Nazionale Arti in Strada – che oggi è nel capoluogo ligure per unirsi al coro di protesta degli artisti di strada genovesi. Boron arriva da Milano, dove dal primo gennaio 2023 è in funzione la stessa app che il Comune di Genova vuole introdurre anche nella nostra città.

Dentro a palazzo Tursi, oggi pomeriggio, si discuterà e voterà la delibera di modifica del regolamento proposta dalla giunta Bucci. E l’opposizione ha deciso di presentare oltre 3800 documenti tra ordini del giorno ed emendamenti. Un “filibustering” che potrebbe costringere l’aula a restare riunita anche fino a tarda notte, a meno che la segreteria non dichiari come inammissibili gran parte di emendamenti e ordini del giorno.

Gli artisti contestano il fatto che il regolamento possa essere modificato senza avere consultato i diretti interessati. Ma criticano, nel merito, anche la applicazione. “A Milano abbiamo oltre 200 postazioni per l’arte di strada, ma il sistema dell’app non funziona come doveva – spiega – tantissimi profili fake con un sistema di prenotazioni che di fatto rende difficilissimo prenotarsi ed esibirsi. Ci sono 60 giorni di tempo per farlo, un periodo di tempo troppo lungo che di fatto genera tantissimi buchi. Molti artisti sono rimasti tagliati fuori”.

E poi un giudizio, altrettanto tranchant, sul nuovo regolamento genovese, che oggi sarà votato, e con ogni probabilità approvato dal Consiglio comunale: “Ogni regolamento restrittivo è negativo – spiega – io credo che con il dialogo gli equilibri si possano trovare”. Genova ha un tessuto urbano, soprattutto nel centro storico, molto particolare, che ha messo in contrapposizione artisti e commercianti: “L’arte di strada esiste da quando esiste l’uomo, forse prima del commercio – conclude Boron – sicuramente bisogna trovare dei punti di incontro, ma nessuno deve prevaricare l’altro, anche perchè entrambe le categorie possono contribuire al benessere delle città. Bisogna punire chi non sta alle regole, ma bisogna valorizzare chi le segue”.