Regione Liguria, via libera in consiglio all’assestamento di bilancio senza sorprese

Genova. Approvati oggi in Consiglio regionale i documenti di bilancio in una seduta ad alta tensione dal sapore di fine legislatura. Coi voti della maggioranza è arrivato il via libera al rendiconto generale, all’assestamento di bilancio, al documento di economia e finanza regionale e al cosiddetto decreto Omnibus. Nessuna sorpresa e nessuna misura “d’impatto”, trattandosi in gran parte di provvedimenti di natura tecnica

Rendiconto generale 2023

“Regione Liguria ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dal combinato disposto del decreto legislativo n. 118/2011 e della legge n. 145/2018, sia in termini di obbligo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, sia in termini di investimenti. Inoltre, Regione Liguria ha garantito, per la quota di competenza per l’esercizio 2023 pari a 5,4 milioni di euro, l’ulteriore contributo di finanza pubblica richiesto alle regioni dalla legge n. 178/2020 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, quale concorso alle misure di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea. Inoltre il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è positivo ed è pari a 696 milioni di euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge”. Lo ha sottolineato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana intervenendo sul rendiconto dell’esercizio 2023.

“Come ogni anno – ha sottolineato Piana – l’approvazione del rendiconto rappresenta la verifica dell’azione regionale attraverso il confronto fra le previsioni del bilancio ed i risultati definitivi conseguiti a seguito dell’attività amministrativa. Venendo all’analisi del quadro d’insieme del rendiconto 2023, esso permette di rilevare che sono state accertate entrate per complessivi 5 miliardi e 630 milioni di euro e registrati impegni di spesa per 5 miliardi e 543 milioni di euro. Il totale delle risorse impegnate per spesa corrente risulta essere di 4.434 milioni di euro, di cui 23,9 milioni relativi al Pnrr, mentre il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 346 milioni di euro, di cui 12,1 milioni relativi al Pnrr, 11,4 milioni relativi al Pnc. Il Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale pari a 143 milioni rappresenta lo sforzo della Regione per finanziare investimenti sugli anni futuri”.

“In merito alla spesa sanitaria, che rendiconta 3.682 milioni di euro di spesa corrente – ha rimarcato Piana – sono state previste risorse autonome regionali per 3,3 milioni di euro finalizzate, tra l’altro, a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni, o che hanno bisogno di assistenza sanitaria di base e accesso ai LEA in favore dei cittadini italiani senza fissa dimora e, in ultimo, ad interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Per il settore sociale, su un totale di spesa corrente rendicontata di 123 milioni di euro, Regione Liguria ha dedicato risorse proprie per 30 milioni di euro, tra cui 15,5 milioni di euro destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 13,6 milioni circa alle politiche sociali”.

“Notevole impegno finanziario – ha concluso Piana – è richiesto per la gestione del trasporto pubblico locale, sia su rotaia, sia su gomma, che rendiconta 298 milioni di euro complessivi, per la quale si utilizzano somme vincolate provenienti dallo Stato e risorse autonome regionali, queste ultime pari a circa 20 milioni per la gestione del trasporto su gomma, oltre a 23 milioni per il trasporto ferroviario e 125 migliaia di euro per il trasporto per vie d’acqua. Per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed il relativo Piano Nazionale Complementare (PNC), il totale delle somme vincolate impegnate nel 2023 da Regione Liguria è il seguente:

● PNRR – 36 milioni di euro, di cui 29 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute

● PNC – 11,4 milioni di euro, di cui 5,7 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute

Nell’assestamento un fondo per il trasporto scolastico nell’entroterra

Un fondo da 50mila euro per garantire il trasporto scolastico nelle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese. È quanto approvato in assestamento di bilancio dal consiglio regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. “L’istruzione e la mobilità sono servizi essenziali per chi sceglie di vivere e lavorare nell’entroterra. Grazie a questo intervento – spiega l’assessore – assicuriamo ai comuni delle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese il trasporto scolastico anche per l’annualità 2024-2025. Una precondizione indispensabile per mantenere vivi questi presidi scolastici – aggiunge l’assessore – e che ci auguriamo possa aiutare le famiglie a conservare la propria residenzialità in quei territori e attrarne altre che intendono allontanarsi dai centri urbani”.

Le risorse verranno concesse da Regione Liguria, con successiva delibera di giunta, alle amministrazioni referenti delle due aree interne (Cicagna per la Val Fontanabuona, Dolceacqua per l’Imperiese), che potranno così destinarle ai comuni che necessitano degli importi utili a salvaguardare il servizio di trasporto scolastico.

Viene incrementato di 14.158 euro l’importo, già previsto nel bilancio di previsione 2024, del contributo destinato agli organismi collettivi per la stipula delle polizze assicurative nel settore agricolo assicurando, così, una disponibilità complessiva di 27 mila 658 euro. Viene istituito un fondo, per il 2024, pari a 100 mila euro per campagne promozionali e di valorizzazione del territorio regionale destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche radicate nel contesto regionale che partecipano a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale nell’ambito delle discipline sportive per le quali risultano affiliate alle federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Il provvedimento, inoltre prevede, che la predisposizione delle Linee Guida, per l’elaborazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI), avvenga mediante la collaborazione di Comuni che saranno individuati con deliberazione della Giunta tra quelli che saranno tenuti, in base al Piano Territoriale regionale, ad adottare questo nuovo strumento urbanistico, per garantire un maggiore coinvolgimento delle realtà locali.

Il Defr: crescita all’1,4% nel 2025

L’economia in Liguria crescerà dell’1% nel 2024 e dell’1,4% nel 2025, con aspettative di ulteriori rialzi nel biennio successivo. Sono le previsioni contenute nel documento di economia e finanza regionale. La stima è basata su un modello macroeconomico previsionale del Pil a disposizione dell’amministrazione che considera l’impatto delle risorse Pnrr e Pnc tra gli investimenti. Secondo questa previsione, l’economia in Liguria crescerà più velocemente rispetto alla media nazionale. L’Istat vede un Pil in crescita dell’1% nel 2024 e dell’1,1% nel 2025, mentre le stime dell’Unione Europea sono state riviste rispettivamente a 0,9% e 1,1%.

“La Liguria, al pari delle altre regioni italiane, dopo il triennio di uscita dalla crisi pandemica, caratterizzato dalla robusta ripresa dei flussi commerciali, dalla diffusa crescita economica e da elevati tassi di incremento del Pil, sta entrando in una fase di consolidamento del percorso di crescita. I dati congiunturali regionali a disposizione mantengono un tono positivo e confermano i punti di forza già emersi negli ultimi mesi”, si legge nel Defr. Vengono evidenziati in particolare la crescita del turismo e “l’ottimo stato di salute” dei traffici portuali.

“Anche il fenomeno dell’occupazione prosegue il proprio percorso di crescita ed espansione – si legge ancora -. Relativamente al primo trimestre 2024, i dati diffusi dall’Istat mostrano che in Liguria l’occupazione aumenta, dalle 612.272 unità del primo trimestre 2023 alle 627.283 del primo trimestre 2024 (+2,5%, +15.011 unità). Si tratta di un aumento più elevato rispetto a quello dell’Italia (+1,7%, +394.093 unità), del Nord Ovest (+2,1%, +143.576 unità) e del Nord Est (+0,6 per cento, +33.568 unità). Il tasso di occupazione ligure sale al 66,3%”.

Gli interventi Pnrr/Pnc presi in considerazione ammontano a circa 8 miliardi di euro, che impattano prevalentemente (per il 67%, pari a 5,8 miliardi) sul settore delle costruzioni. Per la Liguria l’impatto del piano di resilienza sul Pil è stimato in 5,09 miliardi di euro nel periodo 2021-2026.

“Per quanto riguarda le risorse ordinarie che saranno disponibili nel prossimo triennio, nel Defr si stima un aumento delle entrate tributarie che concorrono al finanziamento della sanità (Irap, addizionale regionale all’Irpef e compartecipazione Iva) secondo i sentieri di crescita delineati dalla programmazione statale – ha continuato Piana – Nell’ambito delle politiche di sostegno agli investimenti, oltre a quelli che rientrano nel Fondo Strategico Regionale finanziati attraverso l’indebitamento regionale, l’Ente dispone di una dotazione di oltre 21 milioni di euro riferiti al triennio 2025-2027 deputati alla realizzazione di interventi da parte dei comuni liguri, ai sensi della Legge n. 145/2018. Per il triennio 2025-2027, Regione Liguria matte in atto la Strategia definita nella DGR n. 570/2023 attraverso quattro macro aree relative alla tutela dell’ambiente e sostenibilità, all’attrattività e la competitività del sistema ligure, al benessere del cittadino ed al miglioramento dell’efficienza dell’Ente. All’interno del DEFR si definscono obiettivi specifici e politiche per il triennio coerenti con tali Linee strategiche e altresì finalizzati al conseguimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)”.

Le critiche dell’opposizione

“Il nostro giudizio sull’esperienza di governo di questa maggioranza è assolutamente negativo – attacca Enrico Ioculano (Pd) -. La conferma di un fallimento. Un governo della Regione che lascia la sanità ligure con una scarsa capacità di fare investimenti, solo il 14%, con un disavanzo certificato di 73 milioni di euro, con quasi 700 milioni di euro spesi per pagare le cure dei liguri fuori regione, con un buco di bilancio di 230 milioni di euro ipotizzato a fine 2024, senza aver realizzato nessun nuovo ospedale e con 1 miliardo circa di finanziamenti fermi solo per Erzelli, Felettino e Arma di Taggia. Forse questa sarà l’ultima procedura di bilancio di cui questa maggioranza di centrodestra sarà protagonista perché nei calcoli elettorali che stanno facendo per portare la Liguria a nuove elezioni pesa anche la consapevolezza del fatto che la prossima manovra dovrà essere lacrime e sangue per raddrizzare i conti sanitari. L’ulteriore conferma di un fallimento conclamato e chiaro a tutti i cittadini ormai da tempo”.

“Bravissime a stanziare 5 milioni per la comunicazione e a strombazzare una Liguria che esiste solo sulla carta, giunta e maggioranza non sono state efficaci quanto basta per assicurare ai liguri le opere e i servizi sbandierati. Il programma elettorale del 2020 oggi si svela per quel che è: un bel libro dei sogni, nel quale forse non credeva nemmeno lo stesso centrodestra. E dispiace che oggi a rispondere delle promesse disattese non ci possa essere Toti, assente giustificato ma ingiustificabile – aggiunge il capogruppo M5s Fabio Tosi -. E meno male che in Liguria nessuno doveva rimanere indietro: il problema è che siamo tutti indietro, salvo chi può permettersi la sanità privata. Siamo inesorabilmente ai titoli di coda. In tutti i sensi. Due legislature hanno chiaramente dimostrato l’inadeguatezza politica del centrodestra”.

“Ci sono i motivi di speranza e di sicurezza paventati nei programmi, nelle narrazioni e nei discorsi di questi anni – si chiede Pippo Rossetti di Azione -? Posata la prima pietra dell’ospedale Felettino nel 2015, abbiamo iniziato, finanziato, realizzato l’ospedale unico di Taggia, fatto i grandi lavori di ristrutturazione del Santa Corona, il nuovo pronto soccorso del San Martino, l’ospedale degli Erzelli, che doveva essere inaugurato nel 2023, l’ospedale Galliera? Abbiamo costruito gli impianti per evitare la progressiva lievitazione della Tari, ricondurre il ciclo dei rifiuti in Liguria con una politica integrata tra le Province e le aziende che qui operano? Ne abbiamo individuato i siti, predisposto i finanziamenti, abbiamo realizzato qualcosa? E’ più facile o più difficile arrivare a Genova o in Riviera? I dati statistici, economici, demografici, ci fanno dire che non siete riusciti a dare alcuna speranza del futuro ai giovani e ai liguri”.