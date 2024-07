Regione Liguria, approvata la legge per prorogare le graduatorie del servizio sanitario

Genova. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge presentata dai consiglieri Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Fabio Tosi (M5S) e Brunello Brunetto (Lega) per prorogare le graduatorie del servizio sanitario regionale, per incentivare l’incremento del personale.

“Grande soddisfazione, è stato un lavoro fatto nelle commissioni I e II, sono partito dalla proroga delle graduatorie degli Oss perché il nostro sistema ha bisogno assolutamente di queste figure professionali – commenta il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. L’obiettivo è prorogare per più tempo le graduatorie e poi preparare sempre nuovi concorsi. Si tratta di una migliore organizzazione del sistema di assunzioni perché abbiamo bisogno di più Oss, infermieri, ostetriche e di pedagogisti perché bisogna colmare le carenze e dare alla cittadinanza il miglior servizio possibile”.

“Con questa proroga abbiamo garantito ancora un anno di sfruttamento delle liste. Ovviamente ci sono delle graduatorie che non sono state smaltite e che avremmo dovuto chiudere i primi di settembre. Tra queste quella degli Oss dove stanziano ancora 800 candidati (tra Als1, Asl2, Als4 e l’area Metropolitana di Genova)” , afferma il consigliere della Lega Brunello Brunetto.

“Non possiamo non citare quella degli infermieri dove la graduatoria vede ancora 260 candidati (dell’area di Levante) senza collocazione”, afferma.

“Anche per i tecnici di prevenzione la lista non è arrivata ad esaurirsi: ci sono ancora 86 candidati in graduatoria in scadenza il 25 settembre. Approvando questa proroga diamo a tutti la possibilità di accedere all’agognato posto nel pubblico”, spiega il consigliere della Lega.

“C’è un aspetto da sottolineare, con la proroga di un solo anno non andiamo a vanificare le legittime aspettative di coloro che hanno già maturato delle competenze tali da poter accedere ai concorsi, ma li facciamo solo attendere un anno in più”.

“In ultimo questa legge vuole esprimere rispetto a tutti gli uffici amministrativi – conclude – ovvero per coloro che hanno gestito questi mega concorsi (ad esempio per gli Oss si partiva da oltre 7 mila candidati).