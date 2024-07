Regionali, Sansa: “Orlando candidato entro Ferragosto, non si ripeta l’errore fatto con me”

Genova. “Cambiamento sarà la parola d’ordine di questa campagna elettorale”. Ferruccio Sansa, giornalista prestato alla politica, non ha smesso di crederci, ma adesso è arrivato a un bivio. Quattro anni dopo la sua sconfitta alle regionali, vissuti l’arresto e le dimissioni di Toti come una rivincita sul piano politico, oggi continua a parlare da federatore del centrosinistra e invita a convergere il prima possibile sulla candidatura di Andrea Orlando. Ma lancia anche un messaggio chiaro: bisogna chiudere con certi meccanismi del passato, quello che lui chiama “il totismo di sinistra“. E per questo chiede a tutti di sottoscrivere un patto con l’impegno a non accettare finanziamenti da soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, pena l’esclusione dalle liste e dalla coalizione, e a non nominare i finanziatori nelle partecipate. Punti che “saranno oggetto di una proposta di legge che presenteremo nel prossimo mandato”.

Sansa, partiamo dal candidato: Andrea Orlando sembra attendere solo l’investitura ufficiale.

In tempi rapidissimi dobbiamo convocare un incontro e vedere se ci sono altri nomi. Ma non bisogna fare lo stesso errore che è stato fatto con me, cioè arrivare a due mesi dalle elezioni senza candidato, tanto più perché mi sembra che ci sia un sostanziale accordo. Orlando ha fatto bene il ministro, è una persona preparata, al di fuori dai giri della sinistra che andava sugli yacht.

Però Davide Natale, segretario regionale del Pd, ha invitato a non correre e a verificare se possano esistere candidature migliori…

Secondo me non dobbiamo aspettare la fine del mese. La coalizione può andare avanti se c’è un candidato, sennò ciascuno va in direzioni diverse. Bisogna chiudere prima di Ferragosto, tra questa settimana e la prossima. Noi eravamo pronti a proporre alcuni nomi civici, ma Orlando è una persona che conosciamo ed è un uomo delle istituzioni.

C’è chi osserva che un candidato non genovese potrebbe essere penalizzato dal voto nella provincia più popolosa. E c’è chi sostiene che sarebbe una figura troppo “di apparato”…

Biasotti ha detto in un’intervista che il problema di Orlando è che è spezzino. Mi sembra una cosa gravissima. Io sono genovese, nato a Savona, e mi sembra giusto che tutte e quattro le province della Liguria possano esprimere un presidente. Lui conosce bene le istituzioni e questo è un punto forte in un momento in cui c’è un grandissimo problema sul ruolo delle istituzioni. Certo, dovrà saper valorizzare molto la parte civica della sua lista, altrimenti diventerà un candidato “di apparato”. Starà a lui dimostrare questa capacità. L’essenziale è che sia chiarissima la necessità di un cambiamento completo, rispetto a Toti ma anche rispetto a una certa sinistra.

A cosa si riferisce?

Dev’esserci una discontinuità assoluta anche rispetto al totismo di una parte del centrosinistra che ha governato la regione per anni.

Potremmo chiamarlo forse “burlandismo”?

Non c’era solo Burlando in quel sistema. Anche nel centrosinistra si è fatta confusione tra il mondo economico, i finanziatori e la politica. E anche il centrosinistra ha avuto la tentazione di formare un governo in quel sistema di potere.

Lei oggi ha proposto un patto su questi temi alle forze progressiste: si aspetta una piena adesione?

Ne ho già parlato con Orlando a Camporosso, mi è parso favorevole. Non possiamo fare le solite minestre riscaldate o ammucchiate, la gente ci chiede chiarezza, coraggio e cambiamento. Abbiamo un’occasione enorme. La vera sfida non è vincere, ma riuscire a proporre un vero cambiamento.

Ma ha fiducia che il Pd possa tagliare i legami con quel passato?

Bisogna avere coraggio, essere altruisti e dare il meglio di noi. Si capirà subito se le intenzioni sono buone. Altrimenti io lascio perdere, non ce lo ordina il medico di fare politica.

A proposito: che ruolo avrà Ferruccio Sansa nei prossimi anni?

Non lo so, non so neanche se mi candiderò. Ho lasciato un lavoro che mi piace moltissimo, ricandidarmi vorrebbe dire rinunciare per sempre. Devo capire se potrei essere più utile come giornalista o come consigliere, in quale delle due scelte abbia più senso impegnarmi. Di sicuro il nostro gruppo ci sarà.

Se non dovesse ricandidarsi con una sua lista, dove si collocheranno i consiglieri regionali che hanno condiviso il percorso con lei?

Probabilmente saremo riuniti nell’Alleanza Verdi Sinistra. Ma è ancora prematuro, nel giro di qualche giorno deciderò.

Come valuta l’ingresso di Italia Viva in coalizione? Sembrano piuttosto distanti dai vostri valori e pure quelli dei verdi e della sinistra…

Se annacquiamo completamente il messaggio perdiamo del tutto il sapore. Bisogna essere molto netti. Se pensiamo che si vince tutti contro il centrodestra, secondo me è un errore grandissimo. La gente ha bisogno soprattutto di fidarsi, altrimenti capiscono che è un’operazione di potere e basta. Se prevale l’aspetto di imbarcare tutti come sull’arca di Noè io non ci sto. Non ho nessuna intenzione di mettere la faccia su un’arca di Noè della politica.

Cosa si porta a casa di questi quattro anni in consiglio regionale?

È stata una fatica enorme: vedere Comuni, ospedali, carceri, entrare in contatto con le persone. Per me è stato utilissimo. Alcune battaglie sono state importanti: il digiuno per la nomina del garante dei detenuti, la class action contro Autostrade e la battaglia durissima sui soldi di Toti che ha dato un contributo a farlo cadere. E per ultimo abbiamo lanciato la manifestazione unitaria in piazza. Sono felice di com’è andata, ce l’ho messa tutta. Credo che abbiamo lanciato un forte segnale.