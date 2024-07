Dimissioni Toti, Renzi: “Alle regionali in Liguria Italia Viva andrà insieme al centrosinistra”

Genova. Italia Viva “starà insieme per le regionali, anche in Liguria”, con il centrosinistra, ma “non presenterà” una sua candidatura che “verrà invece presentata dalla coalizione”.

A dirlo a SkyTg24 è il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel giorno in cui Toti ha rassegnato le dimissioni consegnando la Liguria a nuove elezioni.

“Noi lavoreremo sul programma“, aggiunge. Per quanto riguarda l’eventuale leadership, Renzi osserva: “In una coalizione il capo lo fa chi prende più voti. Se Elly Schlein è la leader del Pd e se l’è conquistato con le primarie, se vince le elezioni tocca a lei fare il presidente del Consiglio”.

“Con Schlein il percorso è molto semplice – prosegue – noi siamo due partiti diversi. Io non metto bocca sul Pd, ma mi limito a dire che c’è un fatto politico importante: Elly Schlein ha detto che per un’alternativa bisogna unire i voti e rimuovere i veti. E lo domanda a tutto il centrosinistra. Noi andiamo avanti ognuno con la propria macchina, ma se si vuole incidere non si può restare fuori dalle istituzioni”.

Al momento Italia Viva è fuori dalla Regione Liguria perché nel 2020 aveva sostenuto la candidatura in solitaria di Aristide Massardo che non era riuscito a ottenere il seggio in consiglio. A Tursi, però, il partito di Renzi è organico alla maggioranza di centrodestra del sindaco Marco Bucci tramite un assessore (Mauro Avvenente) e un consigliere delegato (Davide Falteri), entrambi eletti nella lista civica Vince Genova. Il sostegno al centrosinistra alle prossime elezioni regionali potrebbe modificare quindi gli equilibri in Comune, anche se Bucci ha i numeri per andare avanti anche senza Italia Viva.