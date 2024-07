Recco, tutto pronto per il Triathlon Olimpico Internazionale

Recco. Domani, domenica 7 luglio, la città di Recco (Ge) accoglierà centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno in una serie di prove impegnative nella competizione del Triathlon Olimpico Internazionale.

La gara inizierà con i 1500 metri di nuoto nelle acque del Golfo Paradiso, seguita da una corsa in bicicletta di 44 km sulla strada provinciale 333, e si concluderà con una corsa su un circuito di 2,5 km da completare quattro volte. Si comincia domenica alle ore 13 con la partenza della prima batteria del Triathlon Olimpico Internazionale, e la premiazione è prevista per le ore 17.

“La visione di Recco come destinazione perfetta per gli appassionati di sport è rafforzata da eventi e iniziative come il circuito offerto dal Triathlon Olimpico Internazionale – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Leonardo Baldineti. – Da parte nostra, come amministrazione, stiamo mettendo in atto sforzi anno dopo anno per elevare e valorizzare questo evento che si svolge sul territorio dal 1998. Il nostro obiettivo è di accogliere nuove possibilità di crescita e sviluppo attraverso lo sport, consolidando gli eventi già stabiliti e creando nuove opportunità”.

A Recco domani saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata e momentanee interruzioni della circolazione veicolare/pedonale in concomitanza con il passaggio degli atleti. Prestare la massima attenzione alla cartellonistica ed attenersi alle indicazioni del personale di servizio.