Ragazza di 32 anni scompare dopo una visita all’ospedale. La madre: “E’ in pericolo”

Genova. Allarme per la scomparsa di una giovane donna di 32 anni che da giovedì 25 luglio non è più rintracciabile e di fatto è considerata scomparsa dalla madre che in queste ora ne ha diffusa la foto sui social nella speranza di trovarne una traccia.

La ragazza si chiama Catalina Olivia Fieraru, e l’ultima volta che stata vista era all’ospedale del Villa Scassi di Sampierdarena dove era stata portata per accertamenti. Secondo quanto raccontato a Genova24 dalla madre, residente a Rossiglione, la giovane donna sarebbe in un momento di difficoltà e fragilità e quindi viene considerata in pericolo.

La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche: Catalina ha spento però il cellulare, e nelle ultime volte in cui è stata in contatto con la madre avrebbe mostrato paura e ansia. Ha diversi tatuaggi sul corpo, come mostrati nelle foto. Oltre a questi sul polso destro dove ha tatuato il segno dell’infinito con il nome del figlio.

Chi l’avvistasse, contatti immediatamente le forze dell’ordine o la madre al 3290073732. Nel caso anche la redazione di Genova24 è a disposizione per raccogliere informazioni alla casella mail comunicati@genova24.it

Ancora una donna che si allontana

Questo nuovo caso arriva a pochi ora dal lieto fine della ricerca di Barbara Agostinelli, che è stata ritrovata in buono stato di salute anche se in stato confusionale a Pisa. Le ricerche erano durate diversi giorni interessando le alture di Marassi e Quezzi, visto che lo scooter della donna era stato trovato sul limitare dei sentieri.