Genova. Si è innervosito per il suono insistente del citofono e ha finito per prendersela con il postino, che gli stava consegnando una raccomandata. Una lite in cui dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, e che è degenerata in una zuffa nel portone.

È successo venerdì mattina in una palazzina di Quinto. La discussione, come detto, è scoppiata perché il postino, dovendo consegnare una raccomandata, ha citofonato più volte suscitando le ire dell’inquilino, un 74enne. Quando l’uomo è sceso nel portone si è lamentato per l’insistenza, ne è nata una discussione e il postino lo ha invitato allora a ritirare la raccomandata direttamente all’ufficio postale. La situazione è degenerata e i due hanno iniziato a prendersi a calci e pugni, mentre un altro inquilino cercava di riportare la calma.

Alla fine sul posto è intervenuta una volante del commissariato di zona, che diviso i due contendenti. L’inquilino però ha reagito male anche alla loro presenza, rifiutandosi di fornire i documenti.

Alla fine per lui è scattata la denuncia per resistenza e interruzione di pubblico servizio, visto che il postino ha deciso di andare in ospedale per farsi medicare le contusioni e ha interrotto il giro di consegna.