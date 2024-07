Qualità dell’aria, bocciata l’idea di un fondo per finanziare nuove centraline “dal basso”

Genova. Un fondo comunale per sostenere finanziariamente l’istallazione di nuove centraline per il monitoraggio dell’aria “dal basso”, vale a dire attivate e condotte dalle associazioni di quartiere, per ampliare il controllo degli inquinanti soprattutto dove la rete di Arpal oggi non arriva.

Questa è stata la proposta portata oggi in aula da Filippo Bruzzone (Lista RossoVerdi) attraverso un ordine del giorno sul documento di adeguamento del piano triennale dei lavori pubblici oggi al voto in Sala Rossa. Una proposta, però, che è stata bocciata dall’aula, con la maggioranza compatta a votare contro la proposta, dopo il parere negativo della giunta. Parere negativo che è stato spiegato dal vicesindaco Pietro Piciocchi sulla base del fatto che “queste associazioni non le si conoscono”, mentre l’amministrazione, insieme ad Arpal è impegnata già a monitorare la qualità dell’aria.

“Risulta sorprendente che il vicesindaco non sappia che ogni municipio ha un elenco di associazioni e comitati registrati, iscritti e riconosciuti – ha commentato Bruzzone al termine della votazione – Motivare questo no in questo modo è assurdo. E’ la dimostrazione di come a questa amministrazione la la qualità salute dei cittadini e dell’ambiente della città non ti interessi nulla e di come ampie porzioni di questa città possano continuare a respirare aria insalubre, senza saperlo”.