Genova. Sospettato di essere uno dei pusher più attivi nella parte levante di via di Prè, aveva a casa circa un chilogrammo di eroina.

A individuarlo e arrestarlo con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti sono stati gli agenti del personale del gruppo operativo dedicato del centro storico della polizia locale, al termine di un’attività di indagine condotta nei giorni scorsi.

L’operazione è scattata giovedì sera alle 21 quando, una volta individuata l’abitazione e verificate le abitudini dell’uomo, un cittadino di nazionalità senegalese, gli agenti del Gocs si sono appostati all’esterno e lo hanno tenuto d’’occhio. In pochissimo tempo lo hanno osservato vendere alcune dosi a due uomini fermati poco dopo e ancora in possesso della droga.

Il sospetto pusher è stato dunque fermato in piazza Santa Fede e accompagnato negli uffici di piazza Ortiz dove, perquisito, è stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina e di 520 euro in contanti. È stata quindi disposta la perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare, all’interno di un nascondiglio nel condominio, oltre un chilogrammo di eroina e 46,34 grammi di cocaina.

Sono inoltre stati rinvenuti oltre 7.000 euro in contanti, di cui 5.000 nascosti in un calzino, e il materiale per il confezionamento degli stupefacen. Il pm di turno, informato dell’arresto, ha disposto che l’uomo venisse trasferito nel carcere di Marassi in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.