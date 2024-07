Genova. Il sistema di Protezione civile genovese ha ricevuto, nella sede del Matitone, una delegazione dell’Unione Africana accompagnata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri – Ufficio Regionale per l’Africa (UNDRR-Africa) e da Fondazione Cima.

La delegazione è stata ricevuta dall’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino. Lo scopo della visita è stato illustrare alla delegazione le buone pratiche di protezione civile del Comune di Genova, con l’obiettivo di implementare e rafforzare il sistema di protezione civile dell’intero continente africano.

Durante l’incontro è stato affrontato il tema delle piogge torrenziali che, anche di recente, si sono abbattute in Kenya e che ricordano l’impatto devastante della stagione delle piogge del 1997-1998. Quest’anno, il fenomeno El Niño ha causato precipitazioni superiori alla media, portando a oltre 270 decessi, quasi 50.000 sfollati e la distruzione di 61.309 acri di terreni agricoli. La situazione è critica anche in Tanzania, Somalia, Burundi e Rwanda, con previsioni di piogge continue e temperature elevate fino a settembre, secondo l’IGAD Climate Prediction and Applications Centre.

“Siamo onorati di essere stati scelti come città pilota per condividere la nostra esperienza e le migliori pratiche, sviluppate principalmente sul campo, che ci hanno permesso di definire un sistema di protezione civile pronto ed efficiente, in continuo aggiornamento, in grado di arginare le conseguenze di disastri meteorologici e salvare vite umane – commenta l’assessore Gambino – La nostra organizzazione, oltre alla struttura di volontari e ai vertici della protezione civile, prevede un programma di formazione della cittadinanza affinché ciascuno possa contribuire mettendo in atto le principali norme di autoprotezione. Questa visita rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione internazionale per la riduzione del rischio di disastri e per il miglioramento dei sistemi di protezione civile in tutto il mondo, e segna l’inizio di una collaborazione fruttuosa e duratura tra Genova e l’Africa, con l’obiettivo comune di costruire realtà più sicure”.

Alla visita hanno partecipato anche Huw Beynon, vice direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR), e EL Gaouzi Jihane, capo della Divisione per l’Ambiente Sostenibile della Commissione dell’Unione Africana e Roberto Rudari, Direttore di Programma di Fondazione Cima, insieme ad altri rappresentanti della Commissione dell’Unione Africana, delle Comunità Economiche Regionali (REC) e paesi africani. La delegazione ha mostrato grande interesse per le innovazioni e le metodologie adottate da Genova nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi. Durante la visita, sono stati presentati vari progetti e tecnologie all’avanguardia che la nostra città utilizza per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.