Primo meeting delle donne parlamentari del P20, Ghio (Pd): “Grande occasione di confronto”

Liguria. La deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio lunedì primo luglio e martedì 2 luglio ha partecipato al primo Meeting delle donne parlamentari del P20 nella delegazione del Parlamento italiano, in Brasile, a Maceìo, in vista del decimo vertice P20 che si terrà a Brasilia all’inizio di novembre.

All’incontro sono state invitate 290 autorità nazionali e internazionali.

I due giorni del primo Meeting delle donne parlamentari del P20 è stato dedicato al dibattito sul cambiamento climatico e al rapporto fra giustizia climatica e disuguaglianza di genere.

Tre le sessioni di lavoro sviluppate nel programma dei due giorni: Promozione della giustizia climatica e dello sviluppo sostenibile per donne e ragazze; Donne al potere: incrementare la partecipazione femminile negli spazi decisionali; Contrastare le disuguaglianze e promuovere l’autonomia economica delle donne

Ghio è intervenuta nella prima sessione, su donne e giustizia climatica e nella terza sessione, su donne e autonomia economica.

“È stata una grande occasione di confronto concreto per migliorare norme e pratiche politiche a sostegno delle donne”, dichiara la deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio, che l’1 e il 2 luglio ha partecipato al primo Meeting delle donne parlamentari in Brasile. “Nei miei interventi – prosegue Ghio – ho evidenziato la necessita di contrastare i differenti impatti territoriali e di genere della giustizia climatica e per l’Italia di rendere più efficaci gli investimenti del PNRR sul tema, oltre che di migliorare e dare gambe a proposte come i congedi paritari obbligatori, il salario minimo, l’educazione alla parità nelle scuole. Tutte proposte necessarie per rendere le donne più libere e reali agenti di cambiamento, per una società più giusta e sostenibile per tutte e tutti”.

“Secondo il Global Gender Gap report del 2024 l’Italia è all’87esimo posto su 146 Paesi. L’indipendenza economica è ancora lontana per una donna su due. Il divario nella partecipazione economica e nelle opportunità lavorative per le donne è la sfida che abbiamo davanti”, conclude Ghio.