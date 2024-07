Genova. Al mattino cieli prevalentemente puliti, eccezion fatta per l’interno centro-occidentale, dove qualche nube potrà sporcare il cielo. Nel pomeriggio formazione di cumuli specialmente a Ponente, con possibile formazione di fenomeni convettivi sulle Alpi Liguri. Tra il tardo pomeriggio e la sera formazione di velature sul centro-ponente.

Continua l’egemonia dell’anticiclone di matrice africana sull’Europa meridionale, con giornate prevalentemente terse accompagnate da temperature elevate, sopra la media del periodo in particolare nei valori minimi.

Avvisi:Disagio fisiologico per caldo. Valori massimi di temperatura superiori ai +35 C sul settore centro-occidentale.

Venti: Nella notte e prime ore del mattino raffiche da N localmente fino a forti tra il Savonese e il Genovesato specialmente agli sbocchi vallivi. Intensità in calo e flusso in rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Mari: Generalmente poco mosso, localmente quasi calmo sul settore centrale.

Temperature: Localmente in lieve aumento nei valori minimi per fenomeni di compressione, specialmente sul settore centro-occidentale, stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: Min: +24/+28°C – Max: +28/+36°C

Interno: Min: +15/+24°C – Max: +22/+35°C