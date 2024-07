Genova. Ulteriore rinforzo dell’alta pressione sull’Italia nei prossimi giorni con tanto sole e caldo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 27 luglio

Cielo e fenomeni

Su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Possibili foschie al primo mattino e uno sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti

Deboli meridionali o in regime di brezza.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Pressoché stazionarie. Costa: Min: +22/+25°C – Max: +29/+32°C. Interno: Min: +16/+22°C – Max: +25/+33°C

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 28 luglio

Avvisi

Elevato disagio fisico per il caldo

Cielo e fenomeni

Sole dardeggiante su tutta la regione. Qualche nube bassa al mattino in costa ed un po’ di cumuli innocui sui monti nel pomeriggio. Umidità su valori medi-alti e condizione di caldo opprimente specie lungo l’arco costiero.

Venti

Deboli in regime di brezza

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

In aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 29 luglio

Avvisi

Elevato disagio fisico per il caldo

Cielo e fenomeni

Soleggiato. Poche nubi nelle aree interne, ma senza fenomeni. Caldo opprimente

Temperature

stazionarie