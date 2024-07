Genova. Alta pressione e bel tempo in Liguria fino alla giornata di sabato a parte qualche isolato temporale nelle zone interne durante il pomeriggio. Probabile passaggio temporalesco domenica, ma da verificare. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 19 luglio

Cielo e Fenomeni

Su tutta la regione condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio isolati temporali di calore su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri, in attenuazione in serata quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Venti

Deboli in regime di brezza

Mari

Quasi calmo o poco mosso

Temperature

In lieve ed ulteriore aumento sia le minime che le massime. Costa: Min: +22/+24°C – Max: +27/+32°C. Interno: Min: +16/+20°C – Max: +26/+34°C

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 20 luglio

Cielo e Fenomeni

Non cambia la situazione. Tempo stabile e soleggiato ovunque fatta eccezione per isolati temporali di calore nel pomeriggio su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri.

Venti

Deboli in regime di brezza

Mari

Quasi calmi ovunque in mattinata , poco mossi dal tardo pomeriggio.

Temperature

Pressoché stazionarie.

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 21 luglio

Probabile transito temporalesco specie a ponente, ma evoluzione ancora molto incerta, seguire i prossimi bollettini.