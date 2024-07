Genova. Il campo anticiclonico, in espansione verso il centro del continente, porterà i massimi pressori a Nord delle Alpi, causando un innalzamento repentino delle temperature sulla nostra penisola, unitamente a condizioni di stabilità diffusa e qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 18 luglio

Cielo e Fenomeni

copertura nuvolosa irregolare che permarrà fino alle prime ore del mattino a ridosso dei rilievi sul settore centro-occidentale. A partire dalla tarda mattinata cieli sereni o tersi su tutta la regione, a eccezione delle Alpi Marittime/Liguri e all’Appennino di Levante, ove non si escludono sviluppi temporaleschi durante le prime ore del pomeriggio. Miglioramento dalla serata con cieli pressoché sgombri da nuvolosità.

Venti

Tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali nelle ore diurne sul settore centrale. A regime di brezza dai quadranti meridionali sugli estremi di regione.

Mari

Poco mossi ovunque, quasi calmi sul settore centrale.

Temperature

Minime e massime in aumento ovunque, complici fenomeni di compressione, specialmente sul settore centro-occidentale. Costa: Min: +21/+25°C – Max: +27/+32°C. Interno: Min: +14/+20°C – Max: +24/+34°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 19 luglio

Cielo e Fenomeni

giornata che trascorrerà come la precedente, con la mattinata che trascorrerà all’insegna della stabilità e i temporali pomeridiani relegati ai settori confinali Alpini e Appenninici di Levante.

Venti

Tra deboli e moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. Locali rinforzi legati ai fenomeni di compressione locale, su Genovesato e Savonese.

Mari

quasi calmi ovunque in mattinata , poco mossi dal tardo pomeriggio.

Temperature

In aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi, in particolare sul settore centrale, meno marcato a levante.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 2o luglio

Giornata ampiamente soleggiata, con qualche nube e possibile temporale relegati nell’interno di ponente.

Temperature in aumento nei valori massimi. Mare generalmente poco mosso.