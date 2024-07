Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per locali e temporanei annuvolamenti che potranno interessare la fascia costiera. Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio è atteso qualche rovescio o temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione serale. Sul resto della regione tempo stabile e soleggiato, transito di velature a partire da ponente verso sera.

Situazione: il promontorio anticiclonico, di matrice sub-tropicale, tenderà a rinforzarsi ulteriormente tra domani e l’inizio della prossima settimana. Sulla Liguria ci attendono giornate soleggiate con temperature in costante aumento.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime in aumento sull’intero territorio regionale.

Costa: Min: +22/+26°C – Max: +29/+33°C

Interno: Min: +13/+22°C – Max: +25/+34°C