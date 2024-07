Genova. Tra la notte e il primo mattino non si esclude qualche rovescio in Valle Bormida, in attenuazione non appena il sole inizierà a scaldare. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale con occasionali temporali in attenuazione in serata. Nelle restanti zone interne fenomeni assenti o poco probabili. Lungo le coste soleggiato a parte nubi a ponente al mattino in attenuazione.

Situazione: Alta pressione sempre presente sulla nostra Penisola. Tuttavia saranno presenti deboli infiltrazioni di aria fresca in quota che manterranno attive locali condizioni di instabilità nel pomeriggio nelle aree interne.

Venti: Deboli settentrionali al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressochè stazionarie o in lieve calo lungo le coste

Costa: Min: +21/+24°C – Max: +29/+32°C

Interno: Min: +13/+22°C – Max: +25/+33°C