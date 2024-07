Genova. “Un presidio pacifico per fare sentire il no forte del quartiere contro la scelta di spostare sessanta persone come se fossero pacchi, senza alcun progetto e senza prospettive certe”.

Questo il messaggio lanciato dal coordinamento delle associazioni di Oregina e Lagaccio che, ormai da settimane, ha preso a cuore le sorti delle famiglie di migranti nordafricani ospitate nell’ex ostello del Righi.

Questa mattina, lunedì 8 luglio, dalle 8, il coordinamento con Anpi, Cigl e Spi Cgil, Pd, M5s, Genovasolidale, Sunia e circoli operai di Genova, ha organizzato un sit-in in via Costanzi per ribadire il concetto già espresso anche nel corso di un incontro con la prefettura: “Trasferire i migranti da Oregina, dove avevano iniziato a integrarsi, dove qualcuno aveva trovato lavoro, dove i bambini si era iscritti a scuola, è un grosso errore”.

La prefettura di Genova, come noto, ha deciso di spostare i 60 migranti dell’ex ostello in una struttura ai Camaldoli – provocando peraltro le proteste di alcuni residenti di Quezzi – per fare spazio, al Righi, a un centinaio di profughi dall’Ucraina.

Nei giorni scorsi un primo tentativo di trasferimento è fallito per via della resistenza passiva opposta dai migranti. L’operazione dovrebbe comunque essere rimessa in atto nei prossimi giorni, probabilmente con l’ausilio delle forze del’ordine.

L’ex ostello del Righi, al secondo piano di un edificio dove si trova anche una scuola d’infanzia, ormai da anni viene utilizzato per l’accoglienza. Avrebbe però bisogno, dicono in molti, di lavori di ristrutturazione e adeguamento. Secondo la prefettura il centro ai Camaldoli dal punto di vista delle condizioni dell’immobile è migliore e più adatto dell’ex ostello per le famiglie con bambini ed è più efficiente anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari.