“Premura – Disegnare insieme la città”, sei artisti emergenti in azione nel centro storico

ASPETTANDO MURA – LA CITTA’ E’ INVITATA A PARTECIPARE A “PREMURA”. PER DISEGNARE INSIEME LA CITTA’!

APPUNTAMENTI A LUGLIO NEL CENTRO STORICO DI GENOVA

SEI ARTISTI EMERGENTI SI UNIRANNO PER REINVENTARE VISIVAMENTE IL CENTRO STORICO DI GENOVA, PREPARANDO IL TERRENO PER L’OTTAVA EDIZIONE DI “MURA COMICS EDITION” CHE SI TERRÀ A METÀ SETTEMBRE.

Genova. A seguito di una call per artisti promossa da ARF! Festival del Fumetto, CDM Lab e Cooperativa Il Ce.Sto, nel mese di luglio si svolgerà l’evento: “PREMURA: Disegnare Insieme la Città”, un’iniziativa comprende sei appuntamenti nei Community Hub e nelle piazze dei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena dove artisti emergenti si uniranno per reinventare visivamente il centro storico di Genova.

PREMURA è un’iniziativa innovativa che cerca di promuovere il coinvolgimento della comunità attraverso l’arte, coinvolgendo residenti locali e artisti nella co-creazione di rappresentazioni visive del centro storico di Genova, e mira a colmare il divario tra i desideri della comunità e lo sviluppo urbano.

PREMURA funge da preludio all’ottava edizione di “MURA – Movimento Urbano Reti Artisti”, che si terrà a metà settembre, il festival annuale dedicato alla promozione delle arti visive nel centro storico di Genova. Ogni edizione esplora temi diversi, offrendo un programma variegato di spettacoli, mostre, talk e laboratori volto ad arricchire il panorama culturale della città e quest’anno sarà dedicato al fumetto e all’illustrazione, offrendo una serie di spettacoli, mostre, talk e laboratori nel centro storico di Genova coinvolgendo le comunità, le arti visive e la promozione del patrimonio culturale.

Proprio come il Progetto di Comunità “Genova Centro Storico”, che mira a prendersi cura degli spazi pubblici e dei cittadini, PREMURA si propone di “prendersi cura” di MURA coinvolgendo tutti nella condivisione della loro visione ideale della città.

Attraverso la co-progettazione nei Community Hub del centro storico, tutti i partecipanti agli eventi, i cittadini e gli abitanti diventeranno parte creativa ed essenziale degli eventi “Speaker Corner”: sei fumettisti e illustratori emergenti, selezionati dalla nostra giuria, ascolteranno, raccoglieranno e cattureranno artisticamente i sogni, i desideri, le richieste e i bisogni degli abitanti. Le opere risultanti formeranno una “galleria” che orienterà i temi affrontati durante MURA COMICS EDITION, con incontri, talk e laboratori. Questa galleria rimarrà esposta e fruibile da tutti, riflettendo l’immaginario collettivo della nostra comunità.

Programma degli Eventi – Speaker Corner

– Mercoledì 17 luglio – ore 18:30: Piazza Valoria, in compagnia di Pepita Ramone e Bookowski

– Giovedì 18 luglio – ore 19:00: Chiostro di Sant’Andrea, in compagnia di Lilith Festival & Labell e Teatro del Chiostro

– Giovedì 18 luglio – ore 20:00: Piazza Santa Maria degli Angeli, in compagnia di Donut Podcast

– Venerdì 19 luglio – ore 18:00: Piazza Ferretto, in compagnia di Artroom

– Sabato 27 luglio – ore 18:30: Piazza San Donato, in compagnia di FiorIsteria del Molo e Vineria del Molo

– Sabato 27 luglio – ore 19:30: Piazza Don Gallo, in compagnia di Solidarietà e Lavoro

Questo evento è realizzato in collaborazione con ARF Festival, CDM Lab, Fondazione Compagnia di San Paolo, Giardini Luzzati, Il CeSto, Sestiere di Prè e Sestiere della Maddalena.