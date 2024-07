Premio Bindi 2024, è Santoianni il vincitore della ventesima edizione

Santa Margherita Ligure. E’ Santoianni il vincitore del Premio Bindi 2024. Ieri 6 luglio si è disputata la gara canora tra gli otto finalisti. Santoianni ha vinto anche il tour NuovoImaie.

Marta Tenaglia si è aggiudicata il Premio Targa Quirici per il miglior arrangiamento e Alessandro Ragazzo la Targa Giorgio Calabrese per il miglior testo.

Santoianni, vincitore dell’edizione numero 20 del Premio Bindi, ha 31 anni ed è un cantautore milanese con tre album all’attivo. Si è distinto nella scena musicale grazie alla sua scrittura radicata nella canzone d’autore ma aperta a una poetica contemporanea, fresca e puntuale.

Il suo brano Litorale è stato inserito nella colonna sonora del film Holiday di Edoardo Gabbriellini presentato al Toronto International Film Festival nel 2022, e nel 2023 ha collaborato con Ron firmando due canzoni del suo disco, Sono un figlio, e aprendo poi alcune tappe del suo tour teatrale.

Porta in dote La soglia dei trenta appena pubblicato a giugno, un concept album composto da 8 brani che esegue nel live Come ci sono arrivato fin qua. È entrato nella rosa dei finalisti del Premio Bindi 2024 con Questa canzone non vale niente e nella serata finale ha reinterpretato La musica è finita di Bindi.

Il Premio Bindi 2024 si è tenuto a Santa Margherita Ligure, Genova, dal 5 al 7 luglio: arrivato alla sua ventesima edizione con il contributo del Comune, della Regione Liguria, di Nuovo Imaie e Soundreef è diretto dal cantautore ligure Zibba e si svolge all’Anfiteatro Bindi, ai Giardini a mare. «Grazie a questo Premio, i nomi di Umberto Bindi e di Santa Margherita si sono uniti da tempo in un abbraccio destinato a durare a lungo», ha dichiarato Guglielmo Caversazio, il sindaco della città.

«In un’epoca in cui la creatività musicale attraversa una fase di crisi, la nostra città contribuisce al lancio di giovani cantautori che in seguito sono soliti affermarsi a livello nazionale e di critica, confermando la qualità dell’event».

Il festival è nato nel 2005 sotto la spinta creativa del cantautore Bruno Lauzi e del paroliere Giorgio Calabrese ed è così cresciuto, negli anni, che oggi è insieme al Premio Tenco, il Premio Lunezia, il Premio Gaber e il Premio Ciampi un punto cardine per la nuova canzone d’autore italiana. È stato istituito in memoria di Umberto Bindi, anticipatore di gusti e comportamenti, artista e compositore raffinato che con Nanni Ricordi coniò il termine “cantautore”.