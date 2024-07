La prefetta Cinzia Torraco incontra i nuovi sindaci della provincia di Genova

Genova. La prefetta di Genova, Cinzia Torraco, ha incontrato in prefettura i sindaci neo eletti nella tornata elettorale del giugno scorso.

L’incontro è stata l’occasione per fare le congratulazioni ai primi cittadini per l’incarico ricevuto ed esprimere i migliori auguri di buon lavoro. Torraco ha sottolineato inoltre la rilevanza della duplice funzione attribuita ai sindaci, che da un lato, in qualità di ufficiali del governo, svolgono funzioni statali delegate, essenziali per garantire l’esercizio dei diritti civili e politici e, per altro verso, rappresentano l’istituzione più prossima alle comunità locali, facendosi interpreti delle istanze e dei bisogni del territorio.

L’incontro è stato anche l’occasione per un primo confronto su tematiche che interessano trasversalmente e in varia misura tutti i territori, quali la domanda di sicurezza e rispetto della legalità, la garanzia della coesione sociale – base imprescindibile per una crescita armonica delle nostre comunità – l’attenzione ai fenomeni di disagio giovanile e alle altre situazioni di difficoltà che rendono le persone fragili e bisognose.

Particolare attenzione è stata riservata al tema della sicurezza urbana ed è stato posto in luce il contributo fondamentale svolto dalle polizie locali per rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e di contrasto alle varie forme di illegalità attuate dalle Forze di polizia a valenza generale.

Non è mancato un focus sulla protezione civile, in considerazione della fragilità dei territori della provincia dal punto di vista idrogeologico, che è causa di frequenti calamità naturali. La prefetta ha espresso ai sindaci la sua disponibilità a fornire il massimo sostegno non solo nel momento dell’emergenza conclamata non gestibile con risorse di livello locale ma anche per la redazione e l’aggiornamento delle indispensabili pianificazioni di protezione civile di competenza comunale.

In relazione alle complesse procedure per l’acquisizione e la spendita dei fondi stanziati per i Comuni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Torraco ha ricordato che presso la Prefettura è stata istituita la Cabina di coordinamento e monitoraggio, che assicura agli Enti territoriali il necessario supporto – soprattutto a quelli di minori dimensioni – per la corretta e tempestiva gestione delle considerevoli risorse che derivano da questa pianificazione.

L’incontro si è concluso ribadendo il valore del ruolo e delle responsabilità dei sindaci nella cornice più ampia di una leale collaborazione interistituzionale, assicurando la massima disponibilità all’ascolto per promuovere e rafforzare ogni utile sinergia di raccordo operativo e di supporto, tanto più in quei settori dove appaiono inequivocabilmente intrecciate le rispettive competenze o comunque sussiste un coinvolgimento in tematiche di interesse comune.