Genova. Viabilità cittadina nel caos, nel pomeriggio di martedì, per la chiusura della strada a mare Guido Rossa e dei varchi portuali Etiopia e Ponente a causa del ritrovamento di un ordigno bellico in porto, nei pressi del terminal San Giorgio.

La chiusura della Guido Rossa è scattata intorno alle 17, con contestuale deviazione del traffico in via Cornigliano. Le ricadute sul traffico sono molto pesanti, complici gli ormai noti disagi legati alle code per l’imbarco dei traghetti.

La circolazione intorno alle 18 era praticamente bloccata già a partire da Sestri Ponente, con lunghe file di auto e mezzi pesanti in lungomare Canepa e sull’elicoidale. Si attende intanto l’arrivo degli artificieri dell’Esercito, che si occuperanno di mettere in sicurezza l’ordigno ritrovato trasferendolo poi in una cava per farlo brillare. Presenti sul posto anche i carabinieri, oltre a numerose pattuglie della polizia locale per regolare il traffico.

Pesanti anche le ripercussioni sul nodo autostradale, a livello generale: code si registrano sulla A10 tra il casello di Pegli e l’allacciamento A10/A7 Serravalle-Genova in direzione Genova, e anche tra l’allacciamento A7/A12.

“Delirio coda ovunque direzione centro – è uno dei commenti condivisi sui social per avvertire della situazione – se siete di Cornigliano e andate verso il centro non passate sotto la Guido Rossa, tutto bloccato dai camion, ci ho messo un’ora solo a fare il giro per tornare indietro perché dalla strada nuova non fanno passare”.