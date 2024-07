Lavagna. Grave incidente martedì mattina nel porto di Lavagna, dove un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ustionato a bordo di una barca nel tentativo di metterlo in moto.

Stando alle prime ricostruzioni durante le manovre di accensione della barca, ormeggiata nel porto turistico e pronta per uscire, sarebbe partita una fiammata dal motore che ha investito l’uomo, uno skipper, su volto e braccia.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica inviati sul posto dal 118, mentre i vigili del fuoco di Chiavari hanno spento il principio d’incendio divampato sull’imbarcazione e l’hanno messa in sicurezza. Presente anche il personale del porto, che ha trainato la barca in secca, e la capitaneria di porto.

Ul ferito è stato trasferito con l’ambulanza alla piazzola di Cogorno e da lì, in elicottero, all’ospedale Villa Scassi, dove è stato ricoverato in codice rosso nel reparto grandi ustionati. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.