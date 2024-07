Porto di Genova, presentato il nuovo regolamento di sicurezza

Genova. È stato illustrato a cura della Capitaneria di porto – Guardia Costiera il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Genova, presenti il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari, ed i rappresentanti del cluster marittimo e delle Istituzioni interessate.

Il testo, sul quale operatori e Istituzioni potranno esprimere commenti, e che la Capitaneria di porto prevede possa entrare in vigore entro il 30 settembre 2024 al termine dell’iter di approvazione, tiene conto delle innovazioni normative nel frattempo intervenute (per esempio in materia di security e di circolazione stradale) e della mutata realtà portuale, con l’obiettivo principale di razionalizzare e semplificare la lettura e l’applicazione del regolamento del porto per tutti gli utenti.

Vengono introdotte alcune novità, sempre nell’ottica di migliorare e rendere più sicura la fruizione degli specchi acquei portuali, tra cui la revisione delle zone con restrizioni della rada, ed una norma programmatica relativa alle navi propulse a GNL (gas naturale liquefatto), e vengono riportate in chiave di semplificazione le disposizioni che regolamentano le attività del diporto e della pesca.

Il regolamento sarà approvato dalla Capitaneria di porto mediante ordinanza, ed oltre agli aspetti di novità, l’utente potrà ritrovare un utile compendio delle disposizioni emanate negli anni, per esempio con riferimento al servizio integrativo antincendio ed ai servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio ed ormeggio).