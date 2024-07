Porto di Genova, la delibera della giunta Bucci sullo scalo del futuro sarà discussa in consiglio comunale

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha garantito al consiglio comunale di Genova che la delibera di giunta con le linee di indirizzo per il nuovo piano regolatore portuale, sarà presentata in commissione consiliare e poi discussa in consiglio comunale. “Come mi avete sempre chiesto”, ha detto. L’annuncio durante la seduta di oggi in risposta a un articolo 55, una richiesta di chiarimenti sul tema, presentato dal Pd e condiviso dalla minoranza.

La notizia è tutt’altro che scontata perché nei giorni scorsi, con la pubblicazione della delibera, era parso che si trattasse di un testo “secco”, cosa che è stata fatta notare dalla consigliera del gruppo Misto Cristina Lodi.

Ma Bucci ha ribadito che “l’esecutivo farà in modo che la delibera sia discussa in aula”. E’ vero anche che in passato, in occasione della presentazione della “visione Genova 2030” e del relativo plastico della città, Bucci aveva già dichiarato che il piano sarebbe stato condiviso con più passaggi in consiglio. “Avevo anche chiesto a tutti – ha aggiunto – anche all’opposizione, di avanzare suggerimenti, ma non ne è arrivato neanche uno”.

Le critiche della minoranza erano legate al fatto che il contenuto della delibera sia stato condiviso prima con i media che con l’aula. Ma non solo.

“Contrariamente a quanto auspicato e auspicabile, la nuova e fortemente impattante pianificazione del porto proposta dal Comune di Genova, che stante quanto riportato nella delibera sarebbe avvenuta di concerto con l’Autorità di sistema portuale, è avvenuta in assenza di dialogo con le istituzioni, con i cittadini, con gli operatori e con i lavoratori”, ha sottolineato il capogruppo del Pd Simone D’Angelo.

Bucci ha aggiunto che “il dibattito pubblico ci sarà, ma sarà sul piano regolatore portuale, non sul nostro contributo a esso”.