Porto Antico Estatespettacolo: è tempo di Gezmataz Festival il 5 e 6 luglio, domenica arrivano Elio e le storie tese

Genova. Prosegue a ritmo serrato la 25ª edizione di Porto Antico Estatespettacolo in calendario a Genova fino al 28 agosto.

Sempre molto atteso dagli appassionati di jazz, il Gezmataz Festival vede protagonista in Piazza delle Feste il “Caribe Summer Tour” di Ana Carla Maza venerdì 5 luglio. Con l’uscita di Caribe la compositrice, violoncellista e cantante cubana si riconnette in piena libertà alla musica della sua formazione all’Avana e alle radici latino-americane. L’album, autoprodotto e registrato in sestetto, è un ritorno alle descargas (jam) cubane degli anni Cinquanta con abbondanti e gioiose deviazioni verso le rumbas dei Caraibi, il tango dell’Argentina e flirt con la samba e il jazz bossa nova del Brasile. Con Caribe Ana Carla Maza ha ridato energia al suo canzoniere e messo insieme una jazz band Latina che le ha permesso di e costruire con nuovi colori le memorie felici della sua infanzia alla fine degli anni Novanta, nell’esuberanza selvaggia dell’Avana.

Il 6 luglio arriva, sempre in Piazza delle Feste, il duo formato da Gretchen Parlato e Lionel Loueke, voce e chitarra, provenienti rispettivamente dagli Stati Uniti e dal Benin. L’amicizia pluriventennale che lega i due musicisti ha portato ad una collaborazione che unisce in musica il background culturale di entrambi, raggiungendo straordinari risultati sonori. Parlato vanta una carriera di successo, che le ha fruttato diverse nomination ai Grammy Awards. La sua tecnica vocale, frutto di un lungo lavoro di ricerca, attinge ad una moltitudine di linguaggi e tradizioni folkloriche, forte di un naturale senso del ritmo e di una innata carica espressiva. Loueke ha raggiunto una sintesi di eccezionale peculiarità tra musica africana e jazz, non a caso è stato immediatamente notato e ingaggiato da mostri sacri come Chick Corea, Herbie Hancock e Wayne Shorter. Il loro album ‘Lean In’, pubblicato nel 2023, è un viaggio la cui musica fluttua eterea attraversando le sonorità del jazz, della musica leggera americana, fino alle atmosfere tradizionali dell’Africa occidentale e del Brasile.

Due dei tre concerti del Genova Summer Live si concentrano nelle serate del 6 e 7 luglio. Sabato 6, sul palco dell’Arena del Mare salgono per l’unica data italiana del 2024 i Carcass + Guests.

Band britannica nata nel 1985 a Liverpool, i Carcass sono tra i padri fondatori del genere grindcore e tra i pionieri del death metal melodico, protagonisti assoluti di una nuova estetica basata su testi splatter e immagini forti conidte con un’ironia nerissima.

Guest della serata saranno Infected Rain, Sadist (Special Tribal Show), Fulci, Node, Necroart, Sluggore, a loro il compito di aprire la nuova rassegna estiva genovese dedicata al Rock a 360° con una serata all’insegna del Metallo più infuocato.

Domenica 7, sempre all’Arena del Mare, dopo il successo del tour nei teatri con oltre 40 date, Elio e le storie tese portano lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo con la regia di Giorgio Gallione, che così lo descrive: “Un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo”. Ad aprire la serata sarà Il mago del gelato, band che mescola funk, afrobeat e jazz in un sound che li ha resi in poco tempo una vera rivelazione sul mercato discografico italiano.

Gli amanti della musica da ballare non potranno perdersi Bamalla Open Air il 7 luglio in Piazza delle Feste dalle 15 a mezzanotte con i Radio Cargo, al loro esordio in Italia. Il duo di produttori parigini, Dan e Jay, nel 2021 utilizzando batterie riciclate costruiscono la prima bicicletta da carico dotata di sistema audio con la quale iniziamo a girare per Parigi, in un’epoca post pandemia in cui la gente aveva un solo desiderio: ballare. Il concetto ha funzionato, ha accolto tanti curiosi e radunato in poco tempo una community sempre più numerosa sui social (40mila i follower su Instagram in sei mesi). Ad accompagnarli sul suggestivo stage al Porto Antico ci saranno tanti tra i talenti locali emergenti, e tutti si esibiranno non stop tra dj set e performance live. Tra questi: Riccardo Rossini con il suo progetto Circumfujama che fonde l’house giapponese a una performance in live pad. Jo Choneca B2B LILOWL tra percussioni e musica elettronica e ancora Munaz, Noisy Nuts, Merk, BKLN e Ciuva.

I prossimi appuntamenti di Estate Spettacolo

Arena del Mare:

• Sabato 6 luglio Arena del Mare: Genova Summer Live – Carcass + guests

• Domenica 7 luglio Arena del Mare: Genova Summer Live – Elio e le Storie Tese

• Lunedì 8 luglio – Piero Pelù

• Martedì 9 luglio – RengaNek

• Mercoledì 10 luglio Arena del Mare: Genova Summer Live – Marlene Kunz + guests

• Giovedì 11 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Bruciabaracche “Sai chi ti saluta?”

• Venerdì 12 luglio Arena del Mare: Live In Genova Festival – Ex Otago

• Sabato 13 luglio Arena del Mare: Live In Genova Festival – Mahmood

• Lunedì 15 luglio Arena del Mare: Andrea Pucci “C’è sempre qualcosa che non va”

• Mercoledì 17 luglio Arena del Mare: Live In Genova Festival – Annalisa

• Giovedì 18 luglio Arena del Mare: Live In Genova Festival – Subsonica

• Venerdì 19 luglio Arena del Mare: Live In Genova Festival – Ermal Meta

• Mercoledì 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Massimo Pericolo

• Venerdì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fulminacci

• Sabato 27 luglio Arena del Mare: Balena Festival – CCCP – Fedeli alla Linea

• Domenica 28 luglio Arena del Mare: Balena Party – Voglio tornare negli anni 90

• Lunedì 29 luglio – Break Free – Queen Tribute Show

• Martedì 30 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto, ma anche prima- I Pirati dei Caruggi “Basylicon Valley”

• Mercoledì 31 luglio – Palco sul Mare Festival – Simone Cristicchi e Amara “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”

Piazza delle Feste:

• Venerdì 5 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival – Ana Carla Maza

• Sabato 6 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival – Gretchen Parlato & Lionel Louke duo

• Domenica 7 luglio Piazza delle Feste: Bamalla Open Air – Radio Cargo & more

• Lunedì 8 luglio Piazza delle Feste Mojotic Festival – Tony Ann

• Martedì 9 luglio Piazza delle Feste: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Tributo ai Queen

• Mercoledì 10 luglio Piazza delle Feste: Candlelight – Le Quattro Stagioni di Vivaldi, Ennio Morricone e colonne sonore

• Giovedì 11 luglio Piazza delle Feste: Comicity Festival – “Diss-pencer: si può ridere di tutto?” Talk con Pino Strabioli, Pierluca Mariti, Daniele Fabbri, Saverio Raimondo

• Venerdì 12 luglio Piazza delle Feste: Comicity Festival – Yoko Yamada, Chiara Pagliaccia, Emanuela Cappello “Think Pink Line up Comedy”

• Sabato 13 luglio Piazza delle Feste: Comicity Festival – Arianna Porcelli Safonov “Fiaba-Fobia”

• Lunedì 15 luglio Piazza delle Feste: Filarmonica Sestrese C. Corradi – S. Ghio Let’s SEAng – Note dal mare”

• Giovedì 18 luglio Piazza delle Feste Mojotic Festival – King Hannah

• Venerdì 19 luglio Piazza delle Feste Ridere d’Agosto…ma anche prima – Luca Bizzarri “Non hanno un amico”

• Sabato 20 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto…ma anche prima – Gabriele Cirilli “Il meglio di…”

• Lunedì 22 luglio Piazza delle Feste: Sergio Caputo Trio

• Mercoledì 24 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto…ma anche prima – Enzo Paci “Uh! Dalla clava a Tik Tok”

• Giovedì 25 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – I Cugini della Corte e Mike FC “I Love Genova Show”

• Venerdì 26 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Acoustic Flavor & Old Habits Band “Notes in Black and White”

• Sabato 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Banda di Cialtroni “Una notte da cialtroni”

• Venerdì 2 agosto Piazza delle Feste: Porto Live Tribute Fest – Rider on the Storm (Doors) Gleemen (Beatles) Empty Spaces (Pink Floyd)

• Sabato 3 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest – Frizzi2Fulci La Maschera di Cera, Delirio and the Phantoms, Horror Bach

• Domenica 4 agosto Piazza delle Feste: Prog Fest – Il Segno del Comando, L’Ombra della Sera, Universal Totem Orchestra feat Sophya Baccini, La Grazia Obliqua, Gotho

• Martedì 6 agosto Piazza delle Feste: We call it Tango

• Mercoledì 7 agosto Piazza delle Feste: We call il Flamenco

• Giovedì 8 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Ennio Morricone e Colonne Sonore

• Venerdì 9 agosto Piazza delle Feste: Candlelight – Coldplay & Imagine Dragons, Tributo ai Queen

Isola delle Chiatte:

• 19/20/21 Agosto

Sea Stories Festival

“La leggenda del pianista sull’Oceano”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• Dal 22 al 27 Agosto

Sea Stories Festival

“Melville e la balena bianca”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella

• 27 e 28 Agosto ore 19

Sea Stories Festival

“Moby Dick, la leggenda”

Produzione Compagnia Chierici Cicolella