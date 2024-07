Porto Antico EstateSpettacolo, arrivano Bruciabaracche, Ex-Otago e Mahmood

Genova. Saranno tre giorni di programmazione molto intensi a Porto Antico EstateSpettacolo, la rassegna di musica, teatro e cabaret in corso a Genova.

Giovedì 11 luglio due gli appuntamenti in cartellone. All’Arena del Mare si ride con Sai chi ti saluta?, primo spettacolo della rassegna “Ridere d’agosto… ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage. L’ultimo lavoro dei Bruciabaracche – lo spassoso gruppo di comici e attori genovesi formato da Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Possa e Marco Rinaldi (i Soggetti Smarriti), Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Daniele Ronchetti (Gabri Gabra), Graziano Cutrona, Daniele Raco – prenderà spunto dagli argomenti di tendenza più attuali come l’intelligenza artificiale, la musica trap e il metaverso, ambientati in una Genova surreale. L’accompagnamento è della band formata da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Massimo Trigona, Max Vigilante e Roberto Maragliano.

Biglietti online su: https://www.2tickets.it/

In Piazza delle Feste prende il via giovedì il Comicity Festival organizzato da Teatro Stradanuova con “Diss-pencer: si può ridere di tutto?”, un talk spettacolo con Pino Strabioli, Daniele Fabbri, Pierluca Mariti e Saverio Raimondo che indagheranno i limiti della comicità tra tabù, offesa ed umorismo coinvolgendo il pubblico presente nel prenderne le misure. Si prosegue venerdì 12 con “Think Pink: line up comedy”. Tre comiche d’eccezione, Yoko Yamada, Emanuela Cappello, Chiara Pagliaccia ironizzano sulla concezione che esista ancora un modo di pensare, di comportarsi e di fare comicità che sia femminile piuttosto che maschile. Sabato 13 a strappare le risate del pubblico sarà Arianna Porcelli Safonov con “Fiaba-Fobia”, il progetto live della scrittrice e performer che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Fobie personalizzate che spesso accampiamo irrazionalmente come scuse: dai serpenti, ai ragni, all’aereo, alle malattie veneree, ai batteri di ogni tipo che potrebbero aggredirci e molto altro di pauroso e spesso di ridicolo.

Biglietti online: https://biglietti.teatrostradanuova.it

Con due nomi d’eccezione, gli Ex Otago e Mahmood, prosegue all’Arena del Mare il Live in Genova Festival organizzato da Duemilagrandieventi. A salire sul palco venerdì 12 luglio sarà la band genovese con “Tu non tradirti mai”, un invito rivolto alle persone, ma anche ai luoghi, alle città come la nostra, perennemente in balia di governi che in molti casi non la valorizzano e tentano di trasformarla in un parco giochi per turisti distratti, dimenticandosi che prima di tutto Genova – come ogni altro territorio – deve rappresentare una casa, una comunità empatica e solidale per chi la abita.

Il concerto dell’artista della super hit “Tuta Gold”, certificato doppio disco di platino e con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali, è invece in programma sabato 13. Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, milanese classe 1992, ha un rapporto speciale con il capoluogo ligure dove è stato ambientato il videoclip di “Sempre/Jamais”, brano cantato insieme all’artista Angèle tratto dal nuovo album “Nei letti degli altri”.