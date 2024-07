Porti, Piana al Forum sull’economia marittima: “Liguria leader nello shipping, ottimi i dati sulle crociere”

Liguria. “La scelta di Genova per questo evento dedicato alla filiera marittima dimostra la centralità della Liguria nella blue economy. Gli scali liguri sono tra le porte di accesso più competitive per l’ingresso delle merci nei mercati del nord Italia e del centro-sud Europa”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana nel corso della terza edizione dell’evento de “Il Sole 24 Ore” dedicato alla filiera dell’Economia del mare, che si è svolto oggi a Genova, a bordo della nave Costa Smeralda.

“I numeri parlano di un territorio primo in Italia per incidenza percentuale delle imprese dell’economia del mare, che rappresentano oltre il 7% del totale nazionale. Come sottolineato anche dal Forum Ambrosetti, la Liguria è prima per valore aggiunto generato ed è pioniera per Teu movimentati: il 34% del totale italiano. Genova, La Spezia e Savona, i tre poli crocieristici della Liguria, confermano inoltre la loro leadership in Italia e rappresentano un hub di riferimento dell’economia del mare a livello europeo”.

“Il sostegno delle istituzioni ai player marittimi diventa pertanto ancora più importante per tutelare occupazione, turismo e commercio, senza dimenticare le nuove sfide infrastrutturali, di transizione ecologica e l’impiego di soluzioni innovative per i servizi e la sicurezza”.