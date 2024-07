Genova. Quando manca un mese alla sesta commemorazione delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi – il 14 agosto – ancora non si conoscono molti dettagli sullo svolgimento della giornata ma, come chiesto dal comitato Ricordo vittime ponte Morandi, sarà una cerimonia sobria, senza sopralluoghi o inaugurazioni, ricalcata sulle altre cinque che si sono susseguiti in questi lunghi anni dopo la tragedia.

La commemorazione delle vittime del ponte Morandi si terrà anche quest’anno sotto i piloni di ponte San Giorgio, nella Radura della Memoria, in via Fillak. Il cerimoniale del Comune di Genova e la prefettura hanno invitato le più alte cariche ma ancora non si sa chi sarà il rappresentante del governo che arriverà a Genova per onorare la memoria dei “43 angeli”.

Come ogni anno la cerimonia laica sarà preceduta da una messa nella chiesa di San Bartolomeo di Certosa. Poi ci sarà la deposizione di alcuni fiori sulla passerella pedonale sul Polcevera. Non mancheranno interventi di esponenti delle istituzioni e della presidente del comitato dei familiari, Egle Possetti, e sarà possibile un momento musicale grazie alla collaborazione del Carlo Felice.

A proposito di musica: come da documentazione presente sull’albo pretorio del Comune di Genova, l’amministrazione ha affidato un incarico da circa 60mila euro al maestro Remo Anzovino. Professionista attivo nel mondo musicale e già protagonista del concerto di piano solo andato in scena il 13 agosto 2023 al Carlo Felice, dedicato proprio al ricordo delle vittime del Morandi, sarà lui a firmare la colonna sonora del Memoriale, ovvero la musica che sarà diffusa nello spazio del Memoriale, nella casa delle famiglie delle vittime e nella serra bioclimatica.

La scelta su Anzovino è stata fortemente voluta dal comitato dei familiari delle vittime che sono fattivamente coinvolti nella definizione di quelli che saranno anche i contenuti del memoriale, con un ruolo nel comitato scientifico. “Stiamo lavorando spalla a spalla con i progettisti dell’allestimento e con lo studio Boeri”, dice Egle Possetti, presidente del comitato.

Come già raccontato in passato da Genova24, il memoriale della tragedia del ponte Morandi sarà strutturato su diverse stanze che racconteranno da vari punti di vista la vicenda del crollo: con documenti, reperti e strumenti interattivi si parlerà della struttura e della sua storia, della macchina dei soccorsi, del contesto della Valpolcevera, del processo in corso.

Oltre allo studio Boeri, che si occupa della supervisione generale, sarà fondamentale l’apporto di Ett e per i contenuti sono stati coinvolti anche i giornalisti di Will, portale di informazione molto noto ai giovani e che comunica quasi esclusivamente via Instagram.

Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori, nell’ex magazzino Amiu sulla sponda sinistra del Polcevera ruspe ed escavatori sono in azione così come gli operai della ditta Gambino, vincitrice dell’appalto per la sistemazione edile, e della Crocco, titolare dell’impiantistica.

La struttura prende forma: sono visibili le ampie vetrate che caratterizzeranno gli ambienti ma sembra difficile pensare che, anche volendo, il Memoriale avrebbe potuto essere fruibile tra un mese, il 14 agosto 2024, data stabilita lo scorso anno dal sindaco Marco Bucci.

“La data concordata per l’inaugurazione è il 14 novembre – conferma Possetti – come abbiamo ripetuto più volte ci piacerebbe che fosse presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che il Memoriale fosse riconosciuto come monumento di interesse nazionale“.

Il capannone del Memoriale delle vittime di Ponte Morandi sarà collegato alla serra bioclimatica, che dovrebbe ospitare 43 specie diverse di piante. Di fronte al Memoriale, invece, si vedono i ponteggi anche sulla palazzina ex Amiu che dovrebbe ospitare la ludoteca, intervento che dovrebbe concludersi nella primavera del 2025. Questo cantiere è stato assegnato da tempo, così come i fondi destinati, ma i lavori sono stati complicati dalla necessità di migliorare le caratteristiche antisismiche dell’edificio.