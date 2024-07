Polizia ferroviaria, il Siap chiede locali dignitosi e sicuri e segnala la convenzione ministeriale scaduta

Genova. La chiusura della Stazione di Piazza Principe di Genova, a causa dell’allarme che è scattato poco prima delle ore 23 di domenica 30 giugno per lo sviluppo di un denso fumo da una delle centraline elettriche della stazione ferroviaria, ha messo in evidenza una delle gravi criticità logistiche che il Siap denuncia da anni ai tavoli sindacali alla dirigenza compartimentale della Polfer Liguria ma che l’ente proprietario, “Grandi Stazioni”, non ha mai voluto prendere in considerazione.

Lo spiega il sindacato in una nota. La centralina elettrica, a causa di motivi ancora da accertare viste le indagini in corso, ha sprigionato il denso fumo che ha reso inagibile una delle più importanti stazioni ferroviarie del nord Italia, si trova nelle immediate vicinanze della centrale operativa della polizia ferroviaria del compartimento della Liguria.

“Locali angusti − scrive il Siap − addirittura sotto il livello strada che sono stati oggetto di numerosi interventi sindacali del Siap per garantire condizioni accettabili ai poliziotti che ci lavorano. Sono anni che il Siap a fronte di un fondamentale e insostituibile servizio garantito dalla polizia di Stato chiede attraverso la dirigenza del compartimento Polfer spazi e locali sicuri e dignitosi a “Grandi Stazioni” che però continua ad assordarci con un silenzio inaccettabile. Durante la gestione della Polfer Ligure in mano all’attuale questore di Vercelli Mariani avevamo apprezzato qualche segnale di attenzione nei confronti del lavoro della Polfer ma adesso Grandi Stazioni e Ferrovie dello Stato continuano di nuovo a pretendere e basta”.

Il Siap evidenzia che invece di assegnare i locali dignitosi che sarebbero disponibili si continua a lasciare gli uffici e la centrale operativa in locali seminterrati insicuri però per i servizi di sicurezza nelle stazioni e per le scorte treni si pretende il rispetto di una convenzione ministeriale ormai scaduta. Emblematica è la situazione che ogni anno esploderà nelle Cinque Terre dove i poliziotti dovranno sostituirsi agli addetti alla sicurezza che dovrebbero essere assicurati dall’Ente ferroviario per gestire il sovraffollamento delle stazioni da parte delle migliaia e migliaia di turisti che ogni giorno arrivano in Liguria.