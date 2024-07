Poker della Sampdoria al Magdeburgo

Genova. Un 4-2, quello col Magdeburgo, che rispecchia due lati della faccia Sampdoria… una prima mezz’ora ‘horribilis’, con apice (anzi il fondo) toccato al quarto d’ora, con un tentativo di famigerata partenza dal basso e relativa ‘cappella’ di Ravaglia (con Burcu che appoggia in rete a porta vuota) e replica al 25° con Marusić (con tiro deviato da Romagnoli e palombella alle spalle del sorpreso Ravaglia) e poi la sveglia suonata da Coda al 33° e relativo dimezzamento del distacco, su assist di Borini, sveglio anche a rubare una palla nella trequarti avversaria. Un Coda che peraltro aveva saputo essere pericoloso anche in altre duo occasioni, una prima e una dopo la sua marcatura.

Nella ripresa, per merito anche delle sostituzioni effettuate da Pirlo, la Samp ha saputo ribaltare il risultato, grazie ad un capolavoro di Stoppa (speriamo non si ripeta l’errore di rimandarlo in prestito come lo scorso anno) su cross di Venuti ed una doppietta di un rapace La Gumina, il tutto nel giro di pochi minuti.

Questi gli uomini utilizzati da Pirlo, schierati con l’ormai classico 3-4-2-1:

Ravaglia; Bereszyński, Romagnoli (65° Zeqiraj), Gega (46° Ferrari); Venuti (74° Conti), Akinsanmiro (74° Vitale), Yepes (78° Uberti), Barreca (46° Giordano); Benedetti (46° Ricci), Borini (65° Stoppa); Coda (65° La Gumina).

In panchina: Tantalocchi, Scardigno, D’Amore, Pozzato.

Note di merito per Bereszyński, Stoppa e Akinsanmiro.