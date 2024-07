Pnrr, riuniti i tavoli di Comune e sindacati su cantieri, Valpolcevera e sicurezza sul lavoro

Genova. Coordinati dall’assessore al Lavoro e Relazioni sindacali del Comune di Genova Mario Mascia, questa mattina si sono riuniti i tre tavoli richiesti dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, dedicati ai lavori del PNRR e alle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per mitigare i disagi creati dai cantieri, in particolar modo in Valpolcevera, sotto i profili della mobilità, della sicurezza e dei servizi sociali.

Ai tavoli insieme all’assessore Mascia si sono alternati gli assessori a vario titolo competenti per materia Matteo Campora per la mobilità, Sergio Gambino per la sicurezza e Lorenza Rosso per i servizi sociali: all’ordine del giorno l’impatto che i numerosi cantieri aperti sul territorio avranno sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche per le strade e davanti alle scuole e soprattutto sulla comunità degli anziani e delle persone più fragili.

I tavoli hanno individuato i cantieri oggetto di maggiore attenzione da parte dei sindacati, perché più problematici e delicati, ed è stato concordato di convocare prossimamente anche Cociv, per avere un quadro completo della situazione con la stazione appaltante, e poter così apprestare tutte le misure necessarie a garantire sicurezza e legalità nelle fasi operative dei lavori.

Riguardo agli impatti sul traffico veicolare e non, il tavolo ha condiviso che sarà attivato un flusso di informazioni bilaterali, tra gli Uffici della mobilità e le organizzazioni sindacali, da un lato per garantire la trasmissione del prospetto dell’impatto dei cantieri sulla viabilità e delle interferenze da essi creati, dall’altro per fornire un elenco delle criticità riscontrate di volta in volta sul territorio.

Per i servizi sociali, l’assessore Lorenza Rosso ha ricordato tutte le attività già in essere e spiegato che su Certosa e Campasso, proprio in vista dell’apertura dei cantieri, verranno implementate i servizi dei “custodi sociali”, il progetto “viva gli anziani” e i servizi di aggregazione, per facilitare la socialità nell’oasi fresca della “Casa di quartiere”, con l’obiettivo di arrivare ad una contrattazione sociale che anticipi e quindi prevenga i problemi che potrebbero provenire dalle cantierizzazioni, riversandosi sugli anziani e sui fragili. E’ stato ricordato anche che esiste un numero verde dedicato agli anziani, 800 593235, gestito con Regione, Asl e Alisa. Tra le richieste delle sigle sindacali la realizzazione di un progetto, con terzo settore, per riuscire ad organizzare alcune giornate fuori casa, per gli anziani le cui abitazioni o i cui luoghi maggiormente frequentati risultino interdetti o interferiti dai canteri del PNRR.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’assessore Sergio Gambino ha evidenziato l’esistenza del “vigile di quartiere” a Certosa, servizio pienamente funzionante e apprezzato dai residenti. I sindacati hanno chiesto all’assessore l’implementazione del presidio di Polizia locale e gli è stato garantito che entrerà in funzione da settembre, in corrispondenza con la riapertura delle scuole, mentre una squadra di vigili di supporto e di “nonni vigili” si concentrerà davanti alle scuole Ariosto e Pallavicini, per mitigare gli impatti sul traffico e sulla sicurezza di chi entra ed esce da quegli istituti.

«Sono molto soddisfatto di questo ciclo di incontri calendarizzato a scadenza mensile con le sigle sindacali e con i colleghi competenti per mobilità, sicurezza e sociale, che ringrazio della partecipazione – dichiara l’assessore al Lavoro e rapporti sindacali Mario Mascia- Questi tavoli, nati anche dall’impulso consiliare, ci permettono di avere un filo diretto con il territorio, in particolare della Valpolcevera, coinvolgendo chi effettivamente ci vive e ci lavora quotidianamente. Nostro metodo e obiettivo è ascoltare tutti, avere un quadro completo delle problematiche e riuscire così a dare supporto operativo, trovando insieme le soluzioni ai problemi che ci vengono segnalati. Sono state coinvolte tutte le articolazioni dell’Amministrazione comunale, e la graditissima partecipazione di tutti i colleghi assessori dimostra che la giunta del sindaco Bucci è in piena sintonia con le esigenze dei genovesi e in prima linea con gli imprenditori, i lavoratori e chi li rappresenta per fare crescere la nostra Genova e renderla sempre più attrattiva. I prevedibili disagi e problemi legati ai cantieri PNRR non ci spaventano ma siamo pronti ad affrontarli e risolverli per il bene della città insieme coi cittadini, le associazioni e i sindacati che sono le voci del territorio».