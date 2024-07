Genova. Sarà avviato domani il cantiere per la riqualificazione e il miglioramento dell’accessibilità nella zona della Casa di Colombo, intervento finanziato dal Pnrr e voluto dal Comune di Genova. Un intervento necessario che, però, cancellerà decine di parcheggi dei moto e scooter in piazza Dante.

Il cantiere, curato da Aster, sarà attivo da domani, mercoledì 31 luglio, e fino al 31 marzo 2025, come si legge sui cartelli comparsi nella piazza, cartelli che hanno messo in allarme moltissimi utenti del parcheggio.

“Abbiamo chiesto ad Aster di ridurre i tempi di cantiere e domani ci daranno una risposta, ma nel contempo abbiamo trovato un’alternativa per recuperare stalli in via Dante” ha detto l’assessore Pietro Piciocchi.

Il vicesindaco, in sostituzione dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, ha risposto a tre interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza e maggioranza, Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde), Lilia Bonicioli (Pd) e Lorenzo Pasi (Genova Domani). Tutti hanno chiesto se possano esserci alternative alle tempistiche del cantiere, così dilatate, e un modo per ricollocare i mezzi a due ruote.

“Il progetto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche intorno a vico Dritto di Ponticello con la realizzazione di rampe fruibili anche da chi abbia problemi di mobilità – ha aggiunto Piciocchi – si tratta di un’area centrale sulla quale dobbiamo comunque porci un problema di riqualificazione”-

Inizialmente, a causa del cantiere, saranno cancellati 35 posti moto in adiacenza al muro sotto vico Dritto Ponticello, e poi altri 25 all’interno della piazza, ma in due diverse fasi, spiega la giunta Bucci.

“I posti – assicura Piciocchi – li andremo a recuperare lungo via Dante, dove c’è il capolinea, spostando lo stesso più avanti, credo che tutto sarà definito e realizzato già nei prossimi giorni”.

L’apertura del cantiere comporterà diverse modifiche e prescrizioni.

Come si legge sull’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio in piazza Dante, nel tratto compreso tra il civico 7 e via Dante, lato ponente e monte viene istituito il divieto di fermata; nel tratto di fronte al civico 7, invece, è istituito il divieto di circolazione eccito autorizzati aventi diritto al passo carrabile e titolari di permesso CUDE mentre viene ripristinato il doppio senso di marcia per i soli autorizzati al transito.

Viene inoltre istituito l’obbligo di dare precedenza e svoltare a sinistra per i veicoli percorrenti la direzione levante; è imposta la direzione obbligatoria a destra nel breve tratto viario di fronte ai passi carrabili.