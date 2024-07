Genova. Restituire ai residenti uno spazio collettivo, un luogo identitario quale bene comune di aggregazione e vita sociale in cui convogliare gli interessi e le attività necessarie allo sviluppo del senso di appartenenza di una comunità. È l’obiettivo alla base dell’intervento di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Adriatico, in Valbisagno, inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi alla presenza di autorità e cittadini.

I lavori, finanziati con 852mila euro tra fondi Pnrr (520mila euro), fondo opere indifferibili (52mila euro) e fondi comunali (280mila euro), hanno consentito di realizzare:

– la pedonalizzazione della piazza con il superamento delle barriere architettoniche, fisiche e sensoriali

– l’integrazione del verde esistente e la sua riqualificazione con interventi di riordino manutentivo straordinario, compresa la sostituzione delle alberature

– la distinzione funzionale tra area giochi per bambini attrezzata e protetta da un’area “calma” per la socialità di adulti e anziani, riparata e posta in prossimità degli edifici residenziali

– un nuovo campo da gioco, totalmente rifatto e attrezzato multisport

– il rinnovamento dell’allestimento urbano con nuovi arredi (panchine, cestini etc.)

– un elemento architettonico dotato di punti di fornitura di energia ed acqua al servizio degli eventi, con la funzione di “quinta” scenografica alla vita sociale della piazza

I lavori hanno visto anche il rifacimento di una porzione di rete fognaria e dei marciapiedi, e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, irrigazione e antincendio.

La pavimentazione è stata realizzata con materiali drenanti secondo le indicazioni previste per gli interventi di rinnovamento degli spazi pubblici. La scelta di colori chiari mira a diminuire gli accumuli di calore, riducendo l’impatto dei cambiamenti climatici.

All’inaugurazione della nuova piazza Adriatico erano presenti il vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, gli assessori comunali alle Manutenzioni Mauro Avvenente e allo Sport Alessandra Bianchi, il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Maurizio Uremassi, consiglieri comunali e municipali, rappresentanti delle associazioni Amici di Pontecarrega, Comitato Cittadini Piazza Adriatico, Arci Pontecarrega e Centro di documentazione della Valbisagno, gli ex presidenti di Municipio Agostino Giannelli e Roberto D’Avolio.

“Oggi è una bellissima giornata per la Valbisagno e tutta Genova, a cui restituiamo una piazza Adriatico totalmente riqualificata e rinnovata nell’aspetto, negli arredi e nelle modalità di fruizione da parte dei cittadini di tutte le età – dichiara il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi – Siamo davvero felici per l’esito positivo di questi lavori, finanziati con risorse Pnrr e del Comune, apprezzati dai residenti e, in modo particolare, dalle associazioni del territorio che voglio ringraziare personalmente per la pazienza e la fiducia che ci hanno voluto dare fin dall’inizio. Da oggi piazza Adriatico diventa un piccolo gioiello, uno spazio moderno e innovativo a disposizione di tutte le famiglie genovesi per trascorrere il proprio tempo libero in sicurezza e allegria, in un contesto gratificante anche dal punto di vista estetico. Grazie e complimenti ai nostri tecnici, all’impresa e ai lavoratori che hanno reso possibile questo grande risultato, e alle associazioni locali da cui era partita anni fa la richiesta di rigenerare piazza Adriatico”.

“Non un semplice restyling, ma un ambizioso intervento di rigenerazione urbana che fa rinascere questa piazza nel segno della socialità e dell’aggregazione tra le persone, dai bimbi più piccoli agli anziani – spiega l’assessore Mauro Avvenente – Dietro a questa riqualificazione c’è l’impegno dei nostri uffici, il lavoro degli operai e, a monte, la generosità e il senso di appartenenza dei residenti nel chiedere di consegnare loro uno spazio finalmente bello e rivitalizzato. Crediamo di avercela fatta e il loro sorriso è il miglior premio possibile per tutti coloro che sono stati coinvolti in questo meraviglioso progetto”.

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport confermiamo l’impegno assunto per sportivizzare le aree pubbliche della nostra città – commenta l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – Con l’inserimento di un campetto polivalente offriamo un nuovo punto di incontro sano, all’insegna dello sport e dei suoi valori quali aggregazione, inclusione e accessibilità, al quartiere. Parliamo di un’area che non solo è stata completamente rinnovata e riqualificata, ma soprattutto rigenerata anche grazie all’utilizzo di fondi Pnrr. Un lavoro che, ancora una volta, pone l’accento sull’impegno messo in campo dalla nostra Amministrazione e che dimostra il valore inclusivo delle attività sportive”.

“Un progetto nato dal cuore dei residenti che siamo riusciti a portare a termine, trasformando un’area anonima e degradata in una perla urbana colorata – conclude il presidente del Municipio Maurizio Uremassi – Dietro alla riqualificazione di piazza Adriatico c’è stata una collaborazione fattiva delle associazioni, con cui abbiamo fatto gioco di squadra per supportare il Comune in questa sfidante operazione di recupero”.

Regimazione idraulica del rio Torre e riqualificazione delle case popolari

Contestualmente alla chiusura del cantiere per la rigenerazione di piazza Adriatico, proseguono i lavori di regimazione idraulica del rio Torre e di efficientamento energetico degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica.

La messa in sicurezza del rio, responsabile in passato di eventi alluvionali, consentirà di declassare piazza Adriatico da zona rossa a zona gialla, permettendo il ripristino dell’abitabilità degli appartamenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

“Fin dal principio, su piazza Adriatico, abbiamo avuto una visione molto chiara basata sui concetti chiave di messa in sicurezza e rinnovamento urbanistico – aggiunge il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi – Una volta ultimati gli interventi di sistemazione idraulica del rio Torre e riqualificazione energetica degli edifici Erp, potremo dire di avere chiuso un cerchio e di avere riconsegnato, ai residenti e a tutta la Valbisagno, un’area trasformata e più sicura”.

“La rigenerazione di piazza Adriatico e la messa in sicurezza idrogeologica della zona rispondono all’obiettivo comune di restituire ai residenti un territorio con una migliore qualità della vita e abitazioni più sicure – conclude il consigliere delegato alle Politiche della casa Valeriano Vacalebre – Gli alloggi popolari di piazza Adriatico, una volta ultimati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, saranno nuovamente messi a disposizione della cittadinanza in un contesto generale di maggiore gradevolezza estetica e armonia urbana”.