Genova. Entrano nel vivo le riprese della nuova stagione di ‘Petra’, la serie ambientata a Genova con protagonista Paola Cortellesi nei panni di un’ombrosa e geniale poliziotta.

La serie, in onda su Sky e prodotta da Cattleya, è diretta da Maria Sole Tognazzi, e le prime due stagioni hanno riscosso un enorme successo contribuendo a far conoscere Genova anche oltre i confini regionali e nazionali. Tratta liberamente dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett (nei suoi libri Petra Delicado è spagnola e lavora a Madrid), è arrivata alla terza stagione, che dovrebbe debuttare su Sky nella seconda metà 2025.

In queste settimane le riprese si concentrano sugli interni e si tengono a Roma, all’Eur, dove oltre a Cortellesi e Tognazzi è presente anche Andrea Pennacchi, che nella serie interpreta il fidato braccio destro di Petra, il vice ispettore Antonio Monte. Il primo ciak si è però tenuto proprio a Genova, a maggio: tra le location prescelte, ormai “storiche”, il Porto Antico, il centro storico, le alture del Righi con le sue creuze, il tribunale e ovviamente l’ormai celebre funicolare Zecca-Righi, su cui Petra si sposta quotidianamente. Sono anche previste location inedite, tenuto conto della nuova veste in cui i fan ritroveranno Petra: al fianco del nuovo compagno Marco e dei suoi tre figli.

Le novità della sua vita privata non le impediranno però di dedicarsi al lavoro. Nelle due puntate in fase di riprese Petra indagherà su un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento e poi sull’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia.

Le prime due stagioni sono andate in onda su Sky tra il 2020 e il 2022, dopodiché le riprese si sono fermate per consentire a Cortellesi di dedicarsi ad altri progetti, primo tra tutti il suo primo film da regista, “C’è ancora domani”, che è diventato un vero e proprio caso internazionale sbancando tra le altre cose i David di Donatello. Dopo avere dato il volto a Delia, costretta a subire le angherie del manesco marito Ivano in un’Italia devastata dalla seconda guerra mondiale, l’attrice è pronta quindi a rimettere i panni dell’indomita Petra.

“Avevo molta voglia di tornare su questo set per riprendere un personaggio che amo molto, che mi è piaciuta fin dalla prima lettura – ha detto Cortellesi a Sky – che rappresenta un tipo di donna che amo rappresentare soprattutto dopo quell’altro tipo di donna che ho interpretato nel mio film. Direi che è sempre bene equilibrare tra una donna sottomessa e una donna molto molto padrona di se stessa, come Petra appunto”.

Il progetto vede la collaborazione di Genova Liguria Film Commission, che si è occupata di scouting, ricerca location, rapporti con le istituzioni locali, logistica dei set e dei campi-base, organizzazione delle riprese, procedure per l’ottenimento dei permessi e altro ancora.