Peste suina africana: sette nuovi casi di cui cinque a Genova

Liguria. Nuovo aggiornamento, da parte dell’istituto zooprofilattico sperimentale sulle carcasse di cinghiali trovate positive alla peste suina africana.

I positivi sono ora 1.644, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 984; nessun caso invece è stato riscontrato in Piemonte dove rimangono stabili a 660.

I nove casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Bargagli (21 casi totali), tre a Davagna (21), cinque a Genova (251).

Rimangono stabili a 156 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.