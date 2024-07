Genova. Oltre 850 persone scomparse in Liguria nel solo 2023, oltre la metà a Genova (441), 448 quelle ritrovate in vita, 4 quelle individuate invece decedute, 399 quelle che risultano ancora disperse e si aggiungono all’elenco, già molto lungo, di chi ha fatto perdere le sue tracce. Sono invece 38 i corpi ancora senza nome.

I dati sono contenuti nella relazione 2023 del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, figura istituita nell’ormai lontano 2007 per coordinare le amministrazioni statali competenti in materia, monitorare l’attività delle istituzioni e degli altri soggetti impegnati a fronteggiare il fenomeno e favorire il confronto tra i dati a carattere nazionale su persone scomparse e cadaveri non identificati e quelli a carattere territoriale.

Numeri molto alti, quelli del report, in aumento rispetto all’anno precedente, che in alcune regioni hanno spinto ad avviare sperimentazioni specifiche finalizzate a facilitare i processi di riconoscimento dei cadaveri privi di identità. È il caso di Lombardia, Lazio e Puglia, cui proprio oggi si è aggiunta la Liguria.

Venerdì mattina è stato infatti siglato un protocollo ad hoc finalizzato all’adozione e condivisione di procedure specifiche per l’identificazione dei cadaveri senza nome. Alla firma erano presenti tutte le parti in causa: i prefetti di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara e Savona, l’assessore regionale alla Sanità della Regione Liguria, il procuratore generale e i procuratori della Corte d’Appello di Genova, la procura del tribunale dei Minori di Genova, rappresentanti del Comune di Genova, al Rettore, il direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Genova, il direttore generale del Policlinico San Martino e rappresentanti di Anci Liguria.

Un database per incrociare i dati dei cadaveri senza nome e delle persone scomparse

La procedura si basa sulla costruzione di un vero e proprio database in cui inserire il dna e i risultati di altri esami diagnostici effettuati su corpi e resti umani, così da definire la causa e l’epoca della morte e compilare una scheda post-mortem necessaria alla comparazione con i dati biologici di profili delle persone scomparse. Promuove inoltre la circolarità delle informazioni con tutte le amministrazioni coinvolte e le forze di polizia su ogni ritrovamento. Obiettivo, evitare che i cadaveri non identificati possano restare privi di esame esterno o autopsia ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico, necessario per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.

Il nuovo protocollo sarà utilizzato per incrementare ulteriormente l’operatività dell’attuale Banca Dati nazionale del dna, contribuendo così a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori di settore sull’importanza di una corretta implementazione. L’accordo, come detto già in fase di sperimentazione in Lombardia, nel Lazio e nella Puglia, vede anche la Regione Liguria impegnata, tra l’altro, a semplificare e velocizzare l’iter autorizzativo per comparare il dna dei corpi non identificati con quello dei familiari di persone scomparse.

“La firma di oggi costituisce un importante segno di civiltà per il quale voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione – ha detto la perfetta Cinzia Torraco – In quanto il sistema messo a punto con questo Protocollo ha una valenza pragmatica, di carattere operativo, che contribuisce ad assicurare diritti di rango costituzionale attraverso l’attribuzione di una identità a persone defunte, che ne risultano prive, assicurando dignità a loro e restituendo un momento di serenità ai famigliari tormentati dalla ricerca della verità”l

La commissaria straordinaria del Governo per le persone scomparse, Maria Luisa Pellizzari, collegata in videoconferenza, ha poi sottolineato come “il protocollo siglato quest’oggi costituisca un traguardo importantissimo nella realizzazione di un sistema che prevede l’interconnessione operativa tra gli enti sottoscrittori; un modello, insomma, da esportare su tutto il territorio nazionale. La Liguria è infatti la quarta regione, in Italia, nella quale viene creato un apparato di ricerca che combina il rinvenimento dei cadaveri senza nome con il rintraccio delle persone scomparse e che si prefigge anche il meritorio obiettivo di dare dignità a persone defunte rinvenute senza identità e senza una famiglia alla quale affidarne il ricordo. Per tale motivo considero il traguardo odierno un importante tassello nelle strategie dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e auspico che, a breve, altre regioni adotteranno tale modello virtuoso”.

Il protocollo verrà recepito con una delibera nella prima giunta utile: “Oggi è una giornata importante per la Liguria perché è stato siglato un documento che aiuta a dare risposte a quelle famiglie che non possono elaborare il lutto, risposte che oggi possono arrivare grazie anche alla tecnologia, attraverso strumenti che fino a qualche anno fa non esistevano. L’obiettivo principale è quello di restituire dignità alle salme ancora senza nome – ha detto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Il protocollo mira a gestire in maniera coordinata, ciascuno per le proprie competenze, la documentazione informativa relativa ai cadaveri o i resti umani senza identità, evitando che gli stessi corpi possano restare privi di esame esterno o autoptico ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico, necessario per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse e per l’inserimento nella banca dati dna”.