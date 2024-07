“Se non mi dai soldi ti ammazzo”: 54enne perseguita l’anziana madre, scatta il divieto di avvicinamento

Genova. Minacce e vessazioni continue all’anziana madre, in alcuni casi puntandole contro un coltello. Comportamenti allarmanti che hanno spinto la polizia a emettere un provvedimento urgente di allontanamento dalla casa della donna.

Al centro della vicenda un 54enne che sabato sera, per l’ennesima volta, si è presentato a casa della madre ubriaco minacciandola di morte. La donna ha chiamato subito il 112, e agli agenti del commissariato Cornigliano intervenuti ha riferito, terrorizzata, che il figlio già in altre occasioni l’aveva minacciata, in un caso anche con un coltello.

Gli agenti a quel pinto hanno adottato a carico del 54enne il divieto di avvicinamento, disposto per salvaguardare l’incolumità della donna.

L’uomo, denunciato per atti persecutori, è stato informato che, con effetto immediato, non potrà più avvicinarsi alla casa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, e dovrà astenersi da ogni forma di comunicazione anche per interposta persona e anche in caso di incontro casuale.